開放旅宿業引進外籍中階技術工 洪申翰：先幫本勞加薪才能增聘
行政院院會明將拍板跨國勞動力精進方案，擬明年開放旅宿業、港口碼頭裝卸引進外籍勞動力。勞動部長洪申翰今受訪表示，將以中階技術人力身份引進，除此，也會以替本國籍勞工加薪為前提，作為增加聘僱移工、外國技術人力的條件，有助提高本國人的勞動條件。
據傳出，除明年將開放旅宿業、港口碼頭裝卸引進外籍勞動力；為保障本國勞工，往後若企業新聘一名外籍勞動力，就要依比例為最低薪資的本國籍勞工每月加薪2000元。至於賴清德總統日前接受媒體專訪提及鬆綁外籍家庭幫傭聘僱資格，讓1寶家庭就能請外傭，則不在此波開放行列。
洪申翰強調，勞動力政策的檢討與調整，是以幫本勞加薪，作為增加聘雇移工、外國技術人力的要件，藉此有助於提高本勞薪資，也讓企業有更多的勞動力可運用、留用。
他說，相關方案明天都會詳細報告，核心概念是希望擴大中階技術人才的留用，同時也會檢討現行製造業、家庭看護中階技術人力的薪資門檻，讓中階技術工的薪資也隨最低工資調升而調整。
對於擴大開放跨國勞動力是否衝擊本勞就業？洪申翰說，勞動部非常關注本勞就業條件、勞動權益，因此要求必須先替本勞加薪，就目前整體評估，不會有衝擊本勞就業的疑慮。
外籍家庭幫傭部分，洪申翰說，對於本國人就業衝擊、減輕家庭負擔、相關照顧品質等，還在評估中。
