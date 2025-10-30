焦慮控制型主管又拿細節煩你？專家教假摔文件：「你最懂？都給你做」

暫時「向上委派」

如果你有一位陷入過度管理狀態的焦慮控制型主管，那會是非常令人沮喪的經歷。你可能怎麼做都無法讓對方滿意，光是想預測他們要做什麼、接下來會關注哪些問題，都讓人感到非常吃力。這往往是因為他們連自己真正想要的結果都不清楚，只知道要避開過程中所有潛在錯誤與未預見的疏漏。

為了讓自己有點喘息空間、稍微擺脫他們的緊迫盯人、好好完成真正需要推動的工作，你可以學習如何「向上委派」這些負擔。有時候只要用點技巧，就能讓陷入過度管理模式的他們自己接手那些最擔心的部分。你可以這樣說：

• 「我有點擔心可能有哪些問題沒注意到，但我一時也想不到是什麼。」

• 「這部分大概完成了九成，但我總有個不祥的預感，好像後面還可能會出現一些需要避開的問題。」

• 「我們要涵蓋多少潛在問題比較好？有沒有可能把所有風險都排除掉、或列出所有需要避免的狀況？」

這種做法不適合過度使用，畢竟一再強化焦慮控制型的人的行為模式，對整體工作氛圍未必有益。但如果你只是想暫時爭取一點喘息空間，不妨試試看這個方法是否對你有效。

「假裝要翻桌」的策略

焦慮控制型的人通常認真負責、樂於助人，也真的想為團隊盡一分力。他們的做事風格非常公平，對他們而言，所有的堅持都是為了盡可能避免任務中出現錯誤。從他們的角度來看，這些都是在幫忙；但他們往往沒有意識到，自己同時可能正在打擊團隊士氣，甚至阻礙同事的工作進度。這對他人來說也未必公平。

大多時候，其他人會理性地回應他們：

「謝謝你提醒，我也認為這裡可能有風險需要注意。我會重新調整這部分。」

但有時候，稍微「不那麼理性」的反應，反而更能讓他們意識到自己的過度管理已經造成干擾，讓焦慮控制型的人清醒一下，開始正視這個問題。當然，請斟酌場合，別真的口無遮攔或咄咄逼人，而是適時做出較強烈、令人無法忽視的反應，讓他們正視自己最近過度管理、過度規避風險所導致的阻礙進度問題，例如：

• 把文件重重放在桌上。

• 提高音量說出類似這樣的話：「我真的沒辦法再這樣工作下去了！你要是什麼都懂，那就都給你做就好了！」

• 怒氣沖沖地離開現場，而且不要馬上回來，等對方主動來找你。

• 記得千萬別脫口說出「我不幹了」這種話。

你不是不幹，而是要用一種他們無法忽視的方式，來表達你的不滿。對於一個極度害怕犯錯的人來說，這樣做會讓他們毫無疑問地意識到，這次他們真的搞砸了。

這招我自己用過，我的一些輔導個案也試過幾次都很有效，關鍵是要冷靜執行。強迫自己演出這樣的反應，讓你重新掌握主導權。 《九型難搞同事使用說明書》。圖/時報出版提供

主動規劃自己的職涯發展

你可能會發現，自己在焦慮控制型的人的帶領下缺乏成長與發展的空間，工作也缺少足夠的挑戰性，難以接觸到真正有助益的影響力來源與榜樣。

如果是這樣，那麼你就得主動替自己創造這些機會。若想拓展經驗，不妨考慮在工作以外擔任志工；你也可以利用自己的時間進修課程，因為焦慮控制型的人有可能會阻礙這類安排，例如當他們因為你不在而不太放心的時候，就會把你從培訓中叫回來。

(本文摘錄自《九型難搞同事使用說明書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)