九種職場難搞同事一次看！嚴苛專家、控制狂、迎合拍馬全都有

在第二部分，我們詳細探討了九種難搞人格的類型。

嚴苛專家型的人重視能力、幹勁與自主性，並且對周遭的人也有同樣高標準的要求。要應對嚴苛專家型的人，我們需要突破他們那種對未達標準的事物一律保持疏離的傾向，引導他們發展新的能力，也就是學會與他人合作，而不是與他人對立。

操控謀略型的人則致力於找出成功的關鍵。他們傾向與人保持距離，並試圖像下棋一樣操縱他人。要應對操控謀略型的人，我們需要讓他們更投入參與，部分方式是用他們熟悉的整體視角來溝通，幫助他們不只善於擬定策略，也能實際與他人合作，維持具體的進度，而不是只停留在計畫層面。

理想犧牲型的人一心相信理想化的結果和自我犧牲的神話，會對那些被認為未達到高標準的人加以批判。要應對理想犧牲型的人，我們必須先堅守自己的原則，贏得他們的信任，接著幫助他們學會影響他人、接受妥協，讓即使是不完美的解決方案，也能夠實現並持續下去。

衝鋒陷陣型的人是足智多謀、果斷且充滿行動力的人。他們對那些不願主動迎接挑戰的人往往毫不寬容。要應對衝鋒陷陣型的人，我們必須堅定地劃清界線，這樣的立場會讓他們產生尊重。接著，可以幫助他們學習欣賞不同的做事方式，讓他們從只會橫衝直撞的推土機作風，轉變為懂得搭建橋樑、促進合作的人。

激進改革型的人是熱情洋溢、樂於接受改變與新想法的人。他們會一頭熱地推動變革，往往不顧後果或是否達成共識。要應對激進改革型的人，重點是找到雙方的共同立場，避免他們過勞或被孤立，同時也要協助他們把無聊但必要的事情做好。你應該讓他們知道，擔任主導角色不代表非得用游擊式的做法推動變革不可。

版圖拓展型的人極具遠見與個人魅力，能夠激勵他人。他們害怕面對複雜細節與批評，傾向掌控方針而不是正視問題。要應對版圖拓展型的人，你需要建立共識、以安全的方式表達不同意見，並且幫助他們克服內心的恐懼，學會更善於與他人合作。這樣一來，他們便能夠打造整合力量的團隊，而不是只建立屬於自己的小王國。

焦慮控制型的人是認真、負責且嚴謹的人。他們會緊盯著可能出錯的細節，結果容易造成過度管理與溝通不良。要應對焦慮控制型的人，你需要給予肯定、協助他們改善人際關係，並且對於過度管理劃下清楚的界線。這樣他們就能從㹴犬般警戒的看門犬，轉變成帶領團隊的穩健拉布拉多。

磐石支柱型的人是忠誠、投入的人，總是在幕後默默維持整體運作。他們會悄悄擋下任何自己認為不夠周全的做法，即使是已經定下來的優先事項也不例外。我們需要讓他們多參與決策，尤其是關於風險與後果的討論，並協助他們擴展視野，看見更全面的整體圖像。如此，磐石支柱型的人就能成為穩固持久的基石。

迎合討好型的人是溫和且低調的人，擁有一張值得信賴的人脈網。他們會避免衝突，甚至在害怕打破平衡的情況下，而可能選擇不發聲、不做出貢獻。我們需要主動介入，處理他們對於低標準行為的過度容忍，並且協助他們建立信心，勇於進行棘手的對話。當他們不再一味討好，就能真正營造出和諧又有成效的工作氛圍。

我的宣言：讓職場變成一個能把事做好、又有成就感的地方 《九型難搞同事使用說明書》。圖/時報出版提供

工作在我們人生中占有極大比重，因此工作本身非常重要。如果能夠建立起良好的工作狀態，職場就能成為我們尋找意義、獲得成就感與建立連結的地方。即使是職場上的那個難搞角色，也不例外。他們幾乎總是很努力地，試圖用自己熟悉的方式去做他們認為正確的事。但如果這樣的方式帶來了困擾，那麼對整個團隊來說就不是好事。因為只有當組織裡的人都能把事做好、又能從中獲得成就感時，組織才能持續穩定地提供優秀的產品與服務。

我們可以應對難搞人物，並迅速改善彼此的工作關係，讓整體局面出現轉變。當這些要素取得良好平衡時，工作就會成為一個可以讓人們聚集在一起、彼此協助的環境，完成光靠自己無法獨力完成的事情；如此一來，每個人都能從中受益。

(本文摘錄自《九型難搞同事使用說明書》，時報出版，未經同意禁止轉載。)