職場難搞同事…互動讓人心累！「公司不解決他」其他人只好走了

你與某個特定人士的互動，總讓你覺得很痛苦。

你有沒有哪個同事，總讓你覺得每次互動都像在打一場硬仗？或者，這個人似乎總是在設下障礙，讓你的工作很難有進度？又或者，他們占用了你過多的時間與精力，以致你光是和他們周旋就感到筋疲力盡，甚至身心俱疲？

如果你是這類難搞人物的主管或同事，很可能會出現以下感受。

感覺挫折

你可能會注意到，每次和這個人結束互動後，都覺得自己像是受到一番重擊一樣。雖然不是真的打了一場拳擊賽，但你總覺得在面對這個人時，自己不得不據理力爭，彷彿隨時都在進行某種角力。他們的表達方式不太委婉，幾乎每句話都帶著強勢的衝擊力，結果你覺得自己不知怎麼回事，就遭受了對方言語上的「攻擊」，感覺自己好像無法能達到他們的嚴苛標準。即便你認為彼此的意見一致，或至少是朝著相同的目標努力，與這個人的互動仍然讓你感到非常挫折。

感覺受阻

至於那些總能找到看似合理的理由，篤定你的每個想法、計畫或目標，但就是無法實現的人呢？是誰阻礙了你與同事們期待看到的進展？對這些人來說，總有其他更重要的事情需要先處理，或是你又忽略了什麼細節、沒考慮到的連鎖反應，甚至可能違反的規定。與這類人共事的經驗，往往動輒讓你覺得舉步維艱。

感覺身心俱疲

有些人的行動力與精力遠遠超乎常人，他們的高度投入往往能激發極高的忠誠度；然而，無論是與他們共事、管理他們，甚至只是試圖跟上他們的步調，都可能帶來巨大的負擔。我有位個案的主管曾經這麼形容他：「他就像一顆被關在盒子裡的超新星，而我擔心的是那個盒子還能撐多久！」若遇見這類型同事的時機不對，就可能會讓你和其他人感到耗盡精力，甚至身心俱疲。

如果你覺得自己常因為某位同事而感到挫折、受阻或身心俱疲，這些都是重要的徵兆，意味著他們也許已陷入在職場上變得難以共事的困境—而且可能正需要一些協助。

大量離職潮

年輕員工、同事，甚至客戶，正在大量出走。

難以共事的人對人員流動率的影響

若企業內部的哪個地方有難搞的人存在，最明顯的徵兆通常就是爆發離職潮—其他人都會前仆後繼地離開；這些都是企業曾投入大量時間與金錢招聘並栽培的人才，也是可能直接轉而投向競爭對手懷抱的重要同仁。

有位客戶曾告訴我發生在他們公司的真實事件。由於一兩位特定人士的影響，這家專業服務公司正以緩慢但令人擔憂的速度失去年輕合夥人。在我們第一次的簡報會議中，他們解釋說，失去一位初級合夥人對公司造成的損失可能高達十萬英鎊；這還只是他們在找到替代人選之前，因為失去該合夥人而損失的費用收入而已，不包括實際替換該職位的成本。一些研究顯示，針對高學歷主管職位，替換成本可能高達年薪的兩倍。

如果流失的是專業人員，甚至還帶著自己的客戶群一起離開的話，那麼對受影響的企業來說，整體局勢就變得更令人擔憂了。

主管對人員去留的影響

常聽人說：「員工加入的是公司，卻因為主管而離職。」

二○○八年，蓋洛普（Gallup）針對美國超過一百萬名員工進行調查的結果發現，人們離職的首要原因是糟糕的老闆或直屬主管；在自願離職的員工中，有75%是因為他們的主管才選擇離開。viii

如果你還在狀況外的話，離職面談或許能為公司老闆與資深主管提供機會，更深入了解問題到底出在哪裡。

離職面談與組織回應

然而，《哈佛商業評論》的研究顯示，只有不到三分之一的離職面談，真正促成企業政策的調整或有效的改善措施ix；這表示許多公司即使明知問題所在，卻仍未採取行動，也有很多企業甚至不知道該如何有效介入，來應對難以共事的同事，結果陷入進退兩難的局面。

為了謹慎起見，如果你的公司開始出現「離職潮」，你應該將其視為一個警訊，意識到可能出了問題，並進一步調查原因。 《九型難搞同事使用說明書》。圖/時報出版提供

如履薄冰

這是一種不安的感覺，擔心問題即將浮現，或是關鍵議題無法獲得解決。

我的客戶偶而會在他們察覺某位同事在工作上變得難以共事之前，提到這種「如履薄冰」的經驗。這是一種對未知感到不可靠的感覺—他們試圖依靠著什麼，卻發現那樣東西並不存在。他們原以為自己站得穩當，卻突然發現地面搖搖晃晃，甚至擔心會直接從腳下裂開。以下是一些值得注意的跡象。

