勞資爭議避觸法 北市三大主題勞動法令專家免費幫上課
勞資爭議該如何調解？排班輪班如何合法？如何預防職場災害、避免觸法？為強化勞資勞權觀念，北市勞動局推動勞動法令專家親到企業授課，只要事業單位登記於北市，即可免費申請。
為協助企業強化勞動法令認知、促進勞資和諧，勞動局今年度新增課程場次，總計開放至95場勞動教育課程，包含一般課程與結合桌遊體驗的創新場次，提供事業單位更多元的選擇。只要11月28日前提出申請，即可申辦，課程最遲可辦理至114年12月10日，名額有限，額滿為止。
北市勞動局長王秋冬表示，課程依據不同學習需求規畫三大主題：「勞動條件與勞資關係促進」、「性別主流化」及「職場安全維護」，事業單位可依據需求選擇，每種課程都有相關的專業講師，以深入淺出的方式解析法令與實務問題。
另為提升學習興趣，課程規畫「勞動桌遊體驗課程」，讓學員在互動遊戲中學習勞動權益。
在北市登記立案且適用「勞動基準法」的事業單位，只需提供上課場地，即可免費申請，講師鐘點費由勞動局補助。相關資訊與申請表可至北市勞動局官網查詢（路徑：臺北市勞動局官網＞業務服務＞勞動教育文化＞勞動教育＞赴事業單位辦理勞動教育課程），或電洽(02)2720-8889、1999轉分機3344洽詢。
