鼓勵旅宿業聘中高齡員工 勞動部發布人力運用指引

旅宿業缺工待解，賴政府除擬開放旅宿引進跨國勞動力，也持續鼓勵業者聘用中高齡及高齡者。勞動部近期發布「旅宿業中高齡及高齡者人力運用指引」，分別針對雇主、勞工提供聘用及就業相關資訊，11月起將於不同縣市舉辦4場說明會。

超高齡社會來臨，中高齡及高齡者成為各企業搶攻的勞動力。為協助企業穩定留用，同時積極進用中高齡及高齡人力，勞動部推動「中高齡者及高齡者企業輔導服務」，由產、官、學界組成企業諮詢輔導團，提供人力資源、勞工安全衛生以及中高齡職務再設計等多面向專業諮詢與輔導，近3年成功輔導超過1900家企業。

勞動力發展署身特組組長劉玉儀說，以職務再設計為例，1人最高補助10萬元，勞動部去年補助2257人、總金額3238萬元，今年截至9月已核定補助2415人、總計3758萬元，39%用於就業輔助，比如視覺輔具，或耐力省力設備等。

發展署也針對缺工產業研擬職再指引，今年3月已發布「批發及零售業職務再設計運用指引」，明後年預計再發布餐飲業、住宿服業職再指引，協助企業運用職務再設計，打造友善中高齡及高齡者、身心障礙者等友善職場，藉以延攬、留用人才。

劉玉儀說，近期也發布「旅宿業中高齡及高齡者人力運用指引」，不僅職務再設計部分，而是整體人力運用。雇主端，從徵才、用人、培訓及留才面向，讓雇主知曉聘僱中高齡及高齡者的眉角：勞工部分，則介紹旅宿業各類職缺特性、職前準備、職場適應策略等。