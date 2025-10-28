助中高齡就業 勞動部推企業輔導團、旅宿人力指引

快訊

中央社／ 台北28日電

促進中高齡就業，勞動部勞動力發展署推動中高齡者及高齡者企業輔導服務，提供多面向諮詢輔導，近日也完成旅宿業人力運用指引，11月起將舉行說明會，協助企業聘僱中高齡者。

勞動部今天舉行例行業務報告，勞發署身心障礙者及特定對象就業組組長劉玉儀於會中表示，「中高齡者及高齡者企業輔導服務」是由產、官、學界組成的企業諮詢輔導團，提供人力資源、勞工安全衛生以及中高齡職務再設計等輔導，協助企業打造友善職場。

根據統計，輔導團近3年持續運用相關資源輔導事業單位，已成功輔導超過1900家企業，其中位於台中、專注於精密線切割機研發的徠通科技股份有限公司，透過企業輔導服務，成功將多元友善措施深化為企業文化，成為友善職場的優良典範。

徠通科技經理林忠賢說，徠通科技主要工作內容為工具機組裝，所以會透過就業輔具等協助中高齡勞工，舉凡行政人員用到的螢幕、配線人員的大燈、組裝人員的電動螺絲起子、搬運重物用到的升降台車等都包含在內。

林忠賢說，公司員工有近90人，原本流動率相當高，但近年透過就業輔具、環境設施改善等措施，成功留住許多中高齡勞工，目前公司內部已有超過1/3、37人為中高齡。

劉玉儀說，根據統計，勞動部補助企業進行職務再設計，去年共補助2257人、總補助金額新台幣3238萬元，今年截至9月已核定補助2415人、總補助金額3758萬元，補助項目有39%為就業輔具、工作設備及機具等。

劉玉儀說，發展署近年也針對較缺工產業訂定相關人力運用指引，3月發布批發零售業指引，近日公布旅宿業指引，提供企業參考，11月起將舉辦4場說明會，協助企業打造友善職場、聘僱中高齡者。

