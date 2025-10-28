快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

長榮空服員抱病出勤猝逝 勞團赴總統府轟勞動部裝死籲修法

中央社／ 台北28日電
長榮航空一名空服員抱病出勤猝逝，桃園市產業總工會今（28）日赴總統府抗議，呼籲修法保障勞權。圖／取自桃市產總臉書
長榮航空一名空服員抱病出勤猝逝，桃園市產業總工會今（28）日赴總統府抗議，呼籲修法保障勞權。圖／取自桃市產總臉書

長榮航空一名空服員抱病出勤後離世，引發外界對勞工請病假關注，勞工團體今天在總統府前禁制區內舉布條抗議，要求修法保障勞工請假權，不讓勞工請病假等遭受不利對待。

勞工團體桃園市產業總工會今天下午2時在總統府前禁制區內，舉著寫有「勞工要有請假權」等標語的布條抗議，期間勞團企圖衝向總統府，遭在場警方擋下後一度發生短暫推擠衝突，後來勞團成員被警方強制帶回總統府對面的人行道。

勞團表示，長榮航空空服員因公司管理制度，不敢申請病假抱病出勤返台後過世事件爆發後，各工會包括台鐵、醫療等領域的勞工，也紛紛召開記者會提出在交通運輸和醫療產業中發生的類似個案，顯見在台灣，勞動者因為申請法定病假或特休導致不利益對待已是結構性問題。

勞團也說，勞動部長洪申翰在長榮案最受關注之時，也僅只提出「請病假不該全勤泡湯」的言論，或是召集六大航空公司商議空勤人員請病假不納入勤惰考評，但對於整體勞工請假制度應該如何改善，至今仍根本提不出改革方案。

勞團說，健康台灣政策中並沒有讓受僱者能安心請假休養的措施，是在勞動部爆發震驚全台的公務員霸凌自殺案後，才提出讓公務人員有3天「身心調適假」的配套，但這項政策不但只給公務人員，一般勞工沒有，在實施後甚至傳出教師要請身心調適假得自己出錢的爭議，顯見無論是勞工還是公務員要請病假休養多麼困難，整體請假制度都應該全面檢討改革。

勞團表示，勞動部自己推動要修改「職業安全衛生法」，第一條開宗明義就寫著「為防止職業災害，保障工作者安全及健康，特制定本法…」，結果勞動部至今還是對勞工請假權益保障的制度改革持續「裝死」，不願意在職安法中修改相關條文，或是承諾修改其他法令保障基層勞工請病假或特休權利。

勞團呼籲，總統賴清德推動「健康台灣」政策，應修法保障所有勞工「請假權」，不要讓勞工申請法定病假或特休卻要遭受不利益對待。

立法院明天續審職業安全衛生法修法草案，勞工團體近日展開修法連署，要求明文保障「病假權」、納入外部顧客或第三方民眾的不法侵害、網站登錄供當事人及利害關係人查詢等，目前已有超過100多個單位響應。

病假 勞團 職業安全 長榮航空 空服員 勞動部

延伸閱讀

空服員術語大公開！2暗號「對你有好感」 被叫VIP不一定好

中職／賴清德恭喜樂天奪下中職總冠軍 但仍喊話：繼續在總統府等「這隊」

鄭人碩19歲就去當兵 服憲兵役站總統府崗哨曝原因

影／空服員離世掀討論...工會批「請假制度未改」闖馬拉松喊訴求 周四轉戰勞動部抗議

相關新聞

長榮空服員抱病出勤猝逝 勞團赴總統府轟勞動部裝死籲修法

長榮航空一名空服員抱病出勤後離世，引發外界對勞工請病假關注，勞工團體今天在總統府前禁制區內舉布條抗議，要求修法保障勞工請...

企業投入人才培育難題 七成二企業訓練紀錄分散、整合不易是最大挑戰

缺工人才難尋，招募之外，企業也重視人才培育和留才的重要性，根據104人力銀行發布《人資F.B.I報告》，最近一年73.3...

水土不服？人力銀行：今年找到工作新鮮人菜鳥離職率逾1/3

走過第3季的畢業季，幸運找到工作的社會新鮮人，企業如何評價？多少人已經陣亡離職？yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評...

年底想離職該「裸辭」或「撐到領年終」？網友揭現實：真的不要傻了

年底將近，不少上班族開始盤算職涯去留。一名網友日前在Dcard發文表示，自己工作不開心、每天都想辭職，卻又猶豫該「立刻走人」還是「撐到領完年終再離開」，引發許多網友熱烈討論。

主計總處：9月失業率3.38% 失業人數少8千人

9月失業率無明顯波動，甚至還因為畢業生陸續找到工作，失業人數下降！主計總處27日公布就業統計，失業率3.38%仍維持在一定水準、沒有明顯波動。9月失業人數則有40.7萬人，因為畢業生找到工作所以比8月

北市醫師職業工會：薪資不受青睞 兒童醫療正成夕陽產業

醫院缺工嚴峻，出走潮不斷，「急、重、難、罕」尤其明顯，而少子化導致更多醫師轉往其他科別，網路上爆出台大醫院徵值班兒科醫師...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。