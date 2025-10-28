長榮空服員抱病出勤猝逝 勞團赴總統府轟勞動部裝死籲修法

長榮航空一名空服員抱病出勤後離世，引發外界對勞工請病假關注，勞工團體今天在總統府前禁制區內舉布條抗議，要求修法保障勞工請假權，不讓勞工請病假等遭受不利對待。

勞工團體桃園市產業總工會今天下午2時在總統府前禁制區內，舉著寫有「勞工要有請假權」等標語的布條抗議，期間勞團企圖衝向總統府，遭在場警方擋下後一度發生短暫推擠衝突，後來勞團成員被警方強制帶回總統府對面的人行道。

勞團表示，長榮航空空服員因公司管理制度，不敢申請病假抱病出勤返台後過世事件爆發後，各工會包括台鐵、醫療等領域的勞工，也紛紛召開記者會提出在交通運輸和醫療產業中發生的類似個案，顯見在台灣，勞動者因為申請法定病假或特休導致不利益對待已是結構性問題。

勞團也說，勞動部長洪申翰在長榮案最受關注之時，也僅只提出「請病假不該全勤泡湯」的言論，或是召集六大航空公司商議空勤人員請病假不納入勤惰考評，但對於整體勞工請假制度應該如何改善，至今仍根本提不出改革方案。

勞團說，健康台灣政策中並沒有讓受僱者能安心請假休養的措施，是在勞動部爆發震驚全台的公務員霸凌自殺案後，才提出讓公務人員有3天「身心調適假」的配套，但這項政策不但只給公務人員，一般勞工沒有，在實施後甚至傳出教師要請身心調適假得自己出錢的爭議，顯見無論是勞工還是公務員要請病假休養多麼困難，整體請假制度都應該全面檢討改革。

勞團表示，勞動部自己推動要修改「職業安全衛生法」，第一條開宗明義就寫著「為防止職業災害，保障工作者安全及健康，特制定本法…」，結果勞動部至今還是對勞工請假權益保障的制度改革持續「裝死」，不願意在職安法中修改相關條文，或是承諾修改其他法令保障基層勞工請病假或特休權利。

勞團呼籲，總統賴清德推動「健康台灣」政策，應修法保障所有勞工「請假權」，不要讓勞工申請法定病假或特休卻要遭受不利益對待。

立法院明天續審職業安全衛生法修法草案，勞工團體近日展開修法連署，要求明文保障「病假權」、納入外部顧客或第三方民眾的不法侵害、網站登錄供當事人及利害關係人查詢等，目前已有超過100多個單位響應。