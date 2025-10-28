快訊

「私大畢業」進科技業被酸學歷差 過來人曝經歷安慰：我領得比頂大多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，自己是私立大學商學院畢業，入職後常被同事冷嘲熱諷，暗酸學歷不夠好、能力不足，讓她很無奈又受傷。示意圖／Ingimage
不少企業都會看員工的學歷，但學歷有時無法完整顯現一個人的工作能力。一名女網友分享，自己是私立大學商學院畢業，入職後常被同事冷嘲熱諷，暗酸學歷不夠好、能力不足，讓她很無奈又受傷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「私立大學畢業在公司被嘲諷」為題，指出自己畢業於私立大學商學院，認真工作4年累積經驗，期間考取多張專業證照，也出國進修，順利轉職到半導體設備公司。沒想到跟同事相處時，常常會聽到有人用暗喻、反諷的方式嘲諷她的學歷，說「難怪能力那麼差，講什麼都聽不懂，有沒有讀碩士真的有差，國立私立的也很有差，跟我們的距離差太多了」。

原PO進一步表示，同事議論完後，才假裝意識到她在現場，緩頰「欸我們沒有在針對妳噢，只是單純在開玩笑而已」，她當下就詢問，「請問你們講的那個人是哪個能力不行呢？蠻想了解的」，同事們卻答不出來，讓原PO覺得無奈又受傷，認為自己工作上不出包、不拖人後腿，難道真的要高學歷，才能被平起平坐的對待嗎？

貼文一出後，不少網友都表示，「他們就是有病，不要理他們，畢業後還開口閉口只有學歷，估計現實生活也沒什麼讓他們有成就感的事」、「別人怎麼說不關妳的事，妳知道妳自己如何才最重要，若是真要考碩士，希望這是出於妳的選擇，而非為了他人的眼光」、「要記得，這種人人品都很差，專注在自己身上」、「職場人千萬種，把他們的閒言閒語認真聽妳就輸了」。

還有過來人以自身經驗安慰原PO，「怕啥，我在外商領得比一堆頂大的都多，台大的還說我是學歷無用論最好的證明呢，我都當稱讚，而且我考績一直在前面」。

同事 半導體 考績 職場

不少企業都會看員工的學歷，但學歷有時無法完整顯現一個人的工作能力。一名女網友分享，自己是私立大學商學院畢業，入職後常被同事冷嘲熱諷，暗酸學歷不夠好、能力不足，讓她很無奈又受傷。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

