企業投入人才培育難題 七成二企業訓練紀錄分散、整合不易是最大挑戰

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
AI時代，企業如何培訓員工具備AI技能，成為重要課題。（路透）
缺工人才難尋，招募之外，企業也重視人才培育和留才的重要性，根據104人力銀行發布《人資F.B.I報告》，最近一年73.3%企業有進行人才培育，與前一年相比成長6.2%，但員工訓練紀錄分散，彙整不容易、缺乏系統化管理、開課派訓工作繁重等，都是企業教育訓練面臨的主要難題。

104人資學院數位產品處處長張詩音表示，企業教育訓練必須結合知識管理數位化、流程自動化與數據分析，才能真正解決 HR的痛點，讓培訓從「行政作業」轉為推動績效與留才的關鍵引擎。

104人力銀行發布《人資F.B.I報告》顯示，最近一年73.3%企業有進行人才培育，透過人才培育，也反映在企業營收上，近3年有人才培訓的企業，13.6%營收成長20%以上、42.4%成長1~20%，合計56%企業營收正成長，相比無人才培訓企業僅33.6%營收正成長多22.4%。

當企業投入人才培育，會出現哪些難題？根據104人資學院調查顯示，有72%企業認為訓練紀錄分散、整合不易，居教育訓練管理中最大的挑戰，其次是，41%缺乏系統化管理、32%派訓與追蹤工作量過重。反映多數企業在人力有限的情況下，教育訓練仍高度仰賴人工作業，導致執行效率低、管理困難。

根據104人力銀行發布《人資F.B.I報告》，最近一年30.2%企業使用線上學習培訓管理人才或高潛力人才，為第三大人才培訓方式。104人資學院數位產品處處長張詩音指出，隨著愈來愈多企業開始將教材數位化，進一步發展出整合線上與實體學習的混成式培訓（Blended Learning）模式，以104人力銀行為例，過去新人訓需耗時兩天、HR 還得重複安排講師與場地；導入混成式培訓後，將制度與法規課程改為線上進行，實體課聚焦案例討論與實作演練，整體訓練時間縮短近一半，學習效果卻更佳。

為協助企業加速教育訓練數位化、掌握AI時代的培訓趨勢，「104企業學習平台」加碼推出「啟用即贈雙 AI 線上課＋20GB 雲端空間」，希望打破預算與技術門檻，讓企業能以「零門檻、零負擔」啟動數位化培訓。在變動快速的時代，唯有讓培訓流程數位化、知識系統化、成效數據化，企業才能把學習轉化為競爭力，從成本支出邁向長期投資，推動組織持續成長與人才永續。

