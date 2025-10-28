水土不服？人力銀行：今年找到工作新鮮人菜鳥離職率逾1/3

走過第3季的畢業季，幸運找到工作的社會新鮮人，企業如何評價？多少人已經陣亡離職？yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評價調查」結果顯示，24.2%企業指今年新鮮人離職率50%以上，平均「新鮮人離職率」落在三成四左右，也就是菜鳥「陣亡率」逾三分之一。

針對今年進入職場的Z世代離職率，調查結果顯示：26.1%公司指出離職率為「30%以上∼40%不到」；24.2%的公司則說離職率「50%(含)以上」；19.7%的公司指離職率為「20%以上∼30%不到」，平均下來，「新鮮人離職率」約33.8%。

至於企業比較滿意新鮮人哪些方面的表現？若在可複選狀況下，主要依序是：「舉止低調、虛心求教」(45.1%)、「適時表達想法與建議，不害怕與主管講話」(43.9%)、「快速融入公司文化，與同事相處融洽」(36.6%)，以及「不遲到早退、不請假」(24%)、「交辦的任務，使命必達」(22.7%)。

相較之下，企業還認為新鮮人有不少需要改進的地方，在可複選狀況下，又依序為：「一個指令一個動作，不會多想多做」(52.4%)、「做事方法不對，弄錯優先順序」(42.7%)、「忘東忘西，粗心不仔細」(38.2%)，以及「不懂職場倫理，應對失禮」(33%)、「已被指正過，再犯同樣錯誤」(28.9%)。

只是對於今年新鮮人的徵才過程，企業端覺得「最困難」的地方，同樣在可複選狀況下，又分別有：「流動性高，耗費招募成本」(76.4%)、「工作能力不足，培訓成本高」(54.1%)、「眼高手低，不願意從基層做起」(40%)，以及「面試時陳述的，與實際表現有落差」(34.4%)、「要求薪資與職務」(29.7%)。

解讀聘僱新鮮人的現象，yes123求職網發言人楊宗斌認為，通常像「內勤」或「無業績壓力」的職缺，新人離職率會比較低；相較下，「外勤」或者「有業績壓力」的職缺，離職率就會比較高。所以招募新血的問題，不能一概而論。

楊宗斌指出，職場新人能在公司待多久，也常常與「職前訓練」的完整度有關，有時並不能全歸咎於年輕人的穩定度、抗壓性，只是若觀察「新鮮人十大離職理由」，卻赫然發現「錢少、事多、離家遠」都入榜了，難怪有些雇主在任用畢業生之前，顧慮的變數會比較多，憂心他們若有一點點「工作不順心」，就選擇立刻走人。