快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

聽新聞
0:00 / 0:00

水土不服？人力銀行：今年找到工作新鮮人菜鳥離職率逾1/3

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
社會新鮮人剛進入職場，流動率高成為普遍現象。示意圖。圖/本報資料照片
社會新鮮人剛進入職場，流動率高成為普遍現象。示意圖。圖/本報資料照片

走過第3季的畢業季，幸運找到工作的社會新鮮人，企業如何評價？多少人已經陣亡離職？yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評價調查」結果顯示，24.2%企業指今年新鮮人離職率50%以上，平均「新鮮人離職率」落在三成四左右，也就是菜鳥「陣亡率」逾三分之一。

針對今年進入職場的Z世代離職率，調查結果顯示：26.1%公司指出離職率為「30%以上∼40%不到」；24.2%的公司則說離職率「50%(含)以上」；19.7%的公司指離職率為「20%以上∼30%不到」，平均下來，「新鮮人離職率」約33.8%。

至於企業比較滿意新鮮人哪些方面的表現？若在可複選狀況下，主要依序是：「舉止低調、虛心求教」(45.1%)、「適時表達想法與建議，不害怕與主管講話」(43.9%)、「快速融入公司文化，與同事相處融洽」(36.6%)，以及「不遲到早退、不請假」(24%)、「交辦的任務，使命必達」(22.7%)。

相較之下，企業還認為新鮮人有不少需要改進的地方，在可複選狀況下，又依序為：「一個指令一個動作，不會多想多做」(52.4%)、「做事方法不對，弄錯優先順序」(42.7%)、「忘東忘西，粗心不仔細」(38.2%)，以及「不懂職場倫理，應對失禮」(33%)、「已被指正過，再犯同樣錯誤」(28.9%)。

只是對於今年新鮮人的徵才過程，企業端覺得「最困難」的地方，同樣在可複選狀況下，又分別有：「流動性高，耗費招募成本」(76.4%)、「工作能力不足，培訓成本高」(54.1%)、「眼高手低，不願意從基層做起」(40%)，以及「面試時陳述的，與實際表現有落差」(34.4%)、「要求薪資與職務」(29.7%)。

解讀聘僱新鮮人的現象，yes123求職網發言人楊宗斌認為，通常像「內勤」或「無業績壓力」的職缺，新人離職率會比較低；相較下，「外勤」或者「有業績壓力」的職缺，離職率就會比較高。所以招募新血的問題，不能一概而論。

楊宗斌指出，職場新人能在公司待多久，也常常與「職前訓練」的完整度有關，有時並不能全歸咎於年輕人的穩定度、抗壓性，只是若觀察「新鮮人十大離職理由」，卻赫然發現「錢少、事多、離家遠」都入榜了，難怪有些雇主在任用畢業生之前，顧慮的變數會比較多，憂心他們若有一點點「工作不順心」，就選擇立刻走人。

延伸閱讀

下班回訊息壓力大…台中近3年教師離職率15% 市府研議「離線權」

食安公衛問題嚴重 新北一年稽查5萬多件讓稽查員忙瘋了

護理系能進台積電？她驚訝同學開賓士 網曝1職缺：年薪超百萬

職場「大擁抱潮」來了 員工不跳槽、企業不裁員…發生什麼事？

相關新聞

年底想離職該「裸辭」或「撐到領年終」？網友揭現實：真的不要傻了

年底將近，不少上班族開始盤算職涯去留。一名網友日前在Dcard發文表示，自己工作不開心、每天都想辭職，卻又猶豫該「立刻走人」還是「撐到領完年終再離開」，引發許多網友熱烈討論。

企業投入人才培育難題 七成二企業訓練紀錄分散、整合不易是最大挑戰

缺工人才難尋，招募之外，企業也重視人才培育和留才的重要性，根據104人力銀行發布《人資F.B.I報告》，最近一年73.3...

水土不服？人力銀行：今年找到工作新鮮人菜鳥離職率逾1/3

走過第3季的畢業季，幸運找到工作的社會新鮮人，企業如何評價？多少人已經陣亡離職？yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評...

主計總處：9月失業率3.38% 失業人數少8千人

9月失業率無明顯波動，甚至還因為畢業生陸續找到工作，失業人數下降！主計總處27日公布就業統計，失業率3.38%仍維持在一定水準、沒有明顯波動。9月失業人數則有40.7萬人，因為畢業生找到工作所以比8月

北市醫師職業工會：薪資不受青睞 兒童醫療正成夕陽產業

醫院缺工嚴峻，出走潮不斷，「急、重、難、罕」尤其明顯，而少子化導致更多醫師轉往其他科別，網路上爆出台大醫院徵值班兒科醫師...

兒科加護病房「值班醫師時薪9百元」惹議 台大院長余忠仁：已是前段班

國內醫療人力出走，兒科醫師難尋，近期社群流傳一篇台大兒童醫院小兒加護病房（PICU）徵人貼文，文中提到「時薪僅900元」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。