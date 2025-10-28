年底想離職該「裸辭」或「撐到領年終」？網友揭現實：真的不要傻了

年底將近，不少上班族開始盤算職涯去留。一名網友日前在Dcard發文表示，自己工作不開心、每天都想辭職，卻又猶豫該「立刻走人」還是「撐到領完年終再離開」，引發許多網友熱烈討論。

原PO在文中坦言，看到有人裸辭後過上「自由生活」很嚮往，但也有人建議「至少領完年終再走，才是理性選擇」，讓他陷入兩難。不少網友紛紛留言分享經驗與看法，形成「理性派」與「勇敢派」兩大陣營。

不少網友主張應「領完年終再走」，因為年底不好找工作，「我會選擇年終，畢竟現在10月快11月了」、「找到新的工作或領完年終再走，裸辭太虧了，而且這時候沒有什麼好工作釋出，真的不要傻了」、「年底目前不好找工作，還真的是年終完那幾個月可能好找一點」。

不過，也有不少人支持「裸辭派」，認為心理健康更重要。一位網友分享自身經驗表示，自己當時連一週都待不下去，寧願不要年終也要走人，先休息再找工作。也有網友說如果年終很少，老闆每年都說沒賺錢的狀況下會選擇裸辭。

另有網友表示，「對方公司如果肯補年終就裸辭！我還真的有公司補我年終讓我提早報到」、「裸辭的前提條件，你的存款夠你用到找到下一份工作嗎？如果錢花光還沒找到工作是要先兼職還是？如果你的存款有幾百幾千萬，那上面都是廢話直接辭吧」、「領不領年終跟裸辭是兩回事，如果你的年終多到可以讓你變得不裸辭，那為什麼不領」。