快訊

MLB／大谷翔平單場第2轟追平藍鳥！寫119年來首見紀錄

閃兵藝人未來運勢？命理師點名陳柏霖最慘、這2人能谷底翻身

川普、高市早苗會談結束！2協議曝光 投資方案似未完全定案

年底想離職該「裸辭」或「撐到領年終」？網友揭現實：真的不要傻了

聯合新聞網／ 綜合報導
網友考慮年底想離職，到底該「裸辭」還是「撐到領年終」？示意圖／ingimage
網友考慮年底想離職，到底該「裸辭」還是「撐到領年終」？示意圖／ingimage

年底將近，不少上班族開始盤算職涯去留。一名網友日前在Dcard發文表示，自己工作不開心、每天都想辭職，卻又猶豫該「立刻走人」還是「撐到領完年終再離開」，引發許多網友熱烈討論。

原PO在文中坦言，看到有人裸辭後過上「自由生活」很嚮往，但也有人建議「至少領完年終再走，才是理性選擇」，讓他陷入兩難。不少網友紛紛留言分享經驗與看法，形成「理性派」與「勇敢派」兩大陣營。

不少網友主張應「領完年終再走」，因為年底不好找工作，「我會選擇年終，畢竟現在10月快11月了」、「找到新的工作或領完年終再走，裸辭太虧了，而且這時候沒有什麼好工作釋出，真的不要傻了」、「年底目前不好找工作，還真的是年終完那幾個月可能好找一點」。

不過，也有不少人支持「裸辭派」，認為心理健康更重要。一位網友分享自身經驗表示，自己當時連一週都待不下去，寧願不要年終也要走人，先休息再找工作。也有網友說如果年終很少，老闆每年都說沒賺錢的狀況下會選擇裸辭。

另有網友表示，「對方公司如果肯補年終就裸辭！我還真的有公司補我年終讓我提早報到」、「裸辭的前提條件，你的存款夠你用到找到下一份工作嗎？如果錢花光還沒找到工作是要先兼職還是？如果你的存款有幾百幾千萬，那上面都是廢話直接辭吧」、「領不領年終跟裸辭是兩回事，如果你的年終多到可以讓你變得不裸辭，那為什麼不領」。

辭職 年終獎金 職場

延伸閱讀

台灣感性！韓妹超商買沙拉「結帳空等3分鐘」 店員1舉動人情味滿滿

逢甲商圈店家遭「漲租1.5倍」逃了 掛紅布條：所有的錯都是因為窮

日男大生罹罕癌逝…幽默告別「哇喔我死掉了」3億人朝聖 帶動捐款潮

鄉下買比較貴？網友抱怨感冒藥8顆170元 藥師無奈揭利潤：只賺10元

相關新聞

年底想離職該「裸辭」或「撐到領年終」？網友揭現實：真的不要傻了

年底將近，不少上班族開始盤算職涯去留。一名網友日前在Dcard發文表示，自己工作不開心、每天都想辭職，卻又猶豫該「立刻走人」還是「撐到領完年終再離開」，引發許多網友熱烈討論。

企業投入人才培育難題 七成二企業訓練紀錄分散、整合不易是最大挑戰

缺工人才難尋，招募之外，企業也重視人才培育和留才的重要性，根據104人力銀行發布《人資F.B.I報告》，最近一年73.3...

水土不服？人力銀行：今年找到工作新鮮人菜鳥離職率逾1/3

走過第3季的畢業季，幸運找到工作的社會新鮮人，企業如何評價？多少人已經陣亡離職？yes123求職網「Z世代職場菜鳥企業評...

主計總處：9月失業率3.38% 失業人數少8千人

9月失業率無明顯波動，甚至還因為畢業生陸續找到工作，失業人數下降！主計總處27日公布就業統計，失業率3.38%仍維持在一定水準、沒有明顯波動。9月失業人數則有40.7萬人，因為畢業生找到工作所以比8月

北市醫師職業工會：薪資不受青睞 兒童醫療正成夕陽產業

醫院缺工嚴峻，出走潮不斷，「急、重、難、罕」尤其明顯，而少子化導致更多醫師轉往其他科別，網路上爆出台大醫院徵值班兒科醫師...

兒科加護病房「值班醫師時薪9百元」惹議 台大院長余忠仁：已是前段班

國內醫療人力出走，兒科醫師難尋，近期社群流傳一篇台大兒童醫院小兒加護病房（PICU）徵人貼文，文中提到「時薪僅900元」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。