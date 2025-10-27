主計總處：9月失業率3.38% 失業人數少8千人

快訊

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導

9月失業率無明顯波動，甚至還因為畢業生陸續找到工作，失業人數下降！主計總處27日公布就業統計，失業率3.38%仍維持在一定水準、沒有明顯波動。9月失業人數則有40.7萬人，因為畢業生找到工作所以比8月少8千人。但由勞動部16日統計的減班休息人數有8543人，因關稅影響有增加趨勢。

1到9月失業率3.35%

主計總處指出，9月失業率為3.38%，較上月下降0.07%，較上年同月亦降0.05%。1至9月失業率平均為3.35%，較上年同期下降0.04%。按年齡層觀察，15至19歲者失業率9.48%，20至24歲者12.01%，多為初次尋職，處職場調適階段，致失業率較高；25至29歲者失業率為5.71%，30至34歲者為3.37%。

9月失業人數為40萬7千人，較上月減少 8 千人（2.02%），主因應屆畢業生陸續找到工作，初次尋職失業者減少4千人，因工作場所業務緊縮或歇業及對原有工作不滿意而失業者亦均減 2千人；與上年同月比較，失業人數減少5千人（1.29%）。1 至9月失業人數平均為40萬3千人，較上年同期減少4 千人（0.89%）。

減班休息增38人

非勞動力人口方面，9月非勞動力人數為818萬9千人，較上月增加1萬人（0.13%），較上年同月則減 4萬 8千人（0.58%）。高齡、身心障礙者326萬5千人（39.87%）最多，料理家務者248萬2千人（30.30%）次之，求學及準備升學者則有146萬8千人（17.92%）。

但另一方面，減班休息的人數在16日最新統計實施人數8543人，比起114年10月1日公布實施家數計398家，實施人數8505人。家數增加34家，人數微幅增加38人。

