海投履歷也沒人理？3個LinkedIn曝光技巧 讓好工作反過來找你

商業周刊／ 撰文者：王貞懿 編譯
職場示意圖。圖／Ingimage
職場示意圖。圖／Ingimage

2025年求職市場競爭激烈，「海投履歷」策略失效。資深職涯顧問分享三大實戰技巧，教你如何在AI工具充斥、職缺申請暴增的環境中脫穎而出。

你還在海投履歷嗎？如果是，你可能正在做一件最沒效率的事。

波士頓資深職涯顧問沃登（Emily Worden）直言：「十年前的就業市場簡單直接，現在則完全是場災難。」AI搶工作、企業精簡人力、大裁員潮，讓更多人搶更少職缺，連過去搶手的人才都找不到工作。

更糟的是，AI讓求職變得「太容易」，根據英國CV-Library調查，44%企業表示收到AI生成的求職申請暴增。人才機構TMP策略夥伴辛普森（Kelly Simpson）透露：「我們看到一個職位在短短2天內湧入300份申請。」

求職者「廣撒網」，讓30%企業抱怨申請品質低落，27%表示審查履歷更加耗時，甚至有四分之一招募人員開始主動忽略AI生成的申請。因此，學會聰明求職，比盲目投履歷更重要。

以下是她認為，在這個時代最適合的求職技能。

實戰技巧一：履歷投遞是最後一步，先做「關鍵字工程」

沃登顛覆傳統觀念：「投遞履歷應該是求職的最後一步。」她發現最容易碰壁的是「什麼都會一點」的人，缺乏明確定位。

具體操作法：

1.蒐集目標職位描述：找3-5個心儀職缺的工作內容，提取關鍵字和用詞。

2.植入關鍵字：將這些關鍵字直接放入LinkedIn標題、技能清單和履歷要點。

3.具體化描述：如企業重視「跨部門協作」，就寫「主導跨部門協作專案，整合行銷、業務、產品三部門資源，提升專案效率30%」。

實戰技巧二：人脈比履歷更重要，「精準社交」勝過海投

「寧可發送100封人脈拓展訊息，也不要投遞100份工作申請，」沃登強調。原因很現實：招募人員人手不足，能過關的通常是有推薦、有關係，或職缺發布幾小時內就投遞的人。

擴大人脈圈的三步驟：

1.找共同點：同學校、同地區、同組織，用LinkedIn篩選功能。

2.問具體問題：避免「想聊15分鐘」，改問「我看到你考取了PMP證照，正在考慮，你會推薦嗎？」。

3.擴大接觸面：別只找同行，房仲、髮型師、募款人員、社區領袖都是「人脈王」。

實戰技巧三：LinkedIn演算法攻略，讓機會主動找上門

LinkedIn已成求職新戰場，演算法獎勵兩種行為：分享知識和互動參與。因此，你可以通過以下方法與人建立連結。

1.製作意見領袖、行業專家追蹤表：列出該領域重要人物，定期追蹤他們動態。

2.評論比發文更重要：在意見領袖、行業專家的貼文下留言，這是最低門檻的曝光方式。要注意的是，你該提供具體見解而非「+1」、「同意」，例如「我在OO公司也遇過類似挑戰，我們的解法是...，效果不錯」。

3.互動後建立連結：有人回覆你的評論時，主動發訊息建立關係。如：「謝謝你深具洞察力的評論，我希望擴展在○○領域的人脈網絡，不知道能否與你建立連結？」。

適時休息，保護求職續航力

沃登觀察到許多求職者「悲傷、挫敗，害怕再也找不到工作」，她強調：「問題不在你，是市場太競爭。」因此設定固定求職時段很重要，其他時間專心做讓自己快樂的事。同時建議記錄每個小進展，像是「今天得到了回覆」或「擴展了人脈」，累積成就感。

在AI當道、競爭白熱化的時代，傳統「大量投履歷」策略已失效。精準定位、經營人脈、善用平台，才能脫穎而出。

資料來源：Business Insider、Startups Magazine

※本文出自「商業周刊」，未經同意禁止轉載。

《原文履歷丟再多也沒人理？3個LinkedIn曝光技巧，讓好工作反過來找你

求職 履歷 LinkedIn 職缺

