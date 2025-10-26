上班打卡制、下班責任制？律師曝：月薪沒15萬就免談

許多上班族都曾遇過早上打卡上班，晚上卻被「責任制」綁住無法準時下班。對此，台大雙語律師葉家瑄提醒，《勞基法》第84條之1對責任制其實有明確限制，一般白領或主管若月薪未達15萬元，多半不符合適用條件，雇主若仍以「責任制」為由拒付加班費，恐怕已違法。

葉家瑄在Thresds影片中指出，企業若主張採行責任制，必須同時滿足三個條件：職務屬於勞動部公告的特定類別，例如律師、會計師、資訊研發工程師、住院醫師或電影現場人員等；且雙方勞動契約要明確約定相關條件，還須經主管機關核備通過，因此一般白領工作者只有在「具備管理職權、月薪達15萬元以上」的情況下，才可能例外適用。

她也強調，若只是一般工程師或業務員，即使薪資較高，只要沒有管理職責，就不能以責任制取代加班費，「若公司要求你責任制，但薪資又未達標，就要提高警覺，別讓權益白白被吃掉。」

此番說法引起熱議，不少網友留言直呼，「說得很實際，但現實完全不是這樣」，指出南部不少公司若真依規辦理，「早就該關門」；也有人好奇若違法被檢舉，雇主究竟會受到什麼處分？對此，葉家瑄回覆，若勞工向勞工局檢舉並經查屬實，雇主可依法開罰。

不少人也分享親身經驗，「設計業薪水不到五萬也被說責任制」、「傳產工頭整天待命，根本沒在算時數」、「主管領五萬責任制，卻還得扛整組的問題」。過來人無奈表示，雖然法條看似保障明確，但實際舉證難度高，導致「法律訂得豐滿，現實卻很骨感」。