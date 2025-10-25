女同事「不用見客戶卻天天早起化妝」…兩派網友掀論戰：各取所需

如果只是在辦公室上班，妳會特別化妝打扮嗎？一名女網友分享，自己每天都對著電腦工作，不需要見客戶，對於每天依然早起且精心打扮的同事，感到十分佩服。

這名女網友在Dcard以「坐辦公室需要打扮嗎？」為題，指出自己的工作幾乎整天都會坐在電腦前，只有午休、上廁所才會起身，不理解明明不用外出見客戶，為何上班還要特地打扮？

這名女網友進一步說明，公司不少女同事很注重外在形象，就算通勤時間長，依然每天化全妝、整理髮型，而自己總是素顏、穿T-shirt配寬褲，起床後只要10分鐘就能出門，讓她好奇發問「大家為什麼會捨棄睡眠時間，特別早起打扮呢？」。

貼文一出後，不少網友都表示「女為悅己者容，況且維持自己的形象也是一種自我要求，適度的裝扮參與任何場合都是一種尊重，素顏也沒什麼不行，但也別太邋遢」、「因為自己看了心情好」、「我還是會打扮，自己穿的漂亮，心情會很好」、「覺得自己打扮獲得的快樂，比多一點睡覺時間晚點起床還快樂吧」、「無法接受自己邋遢的樣子吧，每個人的點不一樣」。

此外，也有部分網友回應「本人非常重視睡眠，全妝至少要半小時起跳，提早起床對我而言太痛苦」、「這不是需要的問題，看人重視外表還是睡眠，我自己就是寧願多睡一會兒，不要邋遢就ok」、「公司沒要求，就穿著乾淨就好，公司有要求且薪水超過10萬，我會打扮」。