工程師月薪3萬7「該赴職嗎？」 一票人搖頭：頭銜好香、薪水好低

求職者在找工作時，最在意的就是薪資、福利、工作環境等因素。有網友透露日前去應徵「工程師」一職，事後收到offer（錄取）的通知信，他PO出信件截圖，想問問大家「該赴職還是快逃？」

原PO在Dcard發文表示，最近去面試一間公司，應徵的職位是「設計部工程師」，月薪是37,500元，包含底薪32,000元、伙食津貼3,000元、安全津貼2,500元，但這樣的條件卻讓他直覺「有詐」，認為薪資過低了點，因此想請鄉民們幫忙看看有沒有什麼缺點，還是自己太多疑了？

貼文引來不少討論，多數人都認為工程師薪水3萬7實在太少，「工程師這薪水還要考慮？別拉低行情」、「工程師的頭銜好香，領37,500好笑」、「offer沒寫保底一年幾個月的話，別太有期待。雖然是工程師，但下限可能還不如只管收銀」、「這個薪水低到哭欸」、「這個薪水去當飲品調製管理師可能都比較多」、「工程師比搖飲料的薪水還低」、「工程師這三個字沒這麼不值錢吧？」、「助工（助理工程師）都不只3萬7吧」、「工程師？37,500？我8年前剛入行時當個小白都有4萬以上了，太低了吧」。

還有網友對於安全津貼這項目感到不解，「安全津貼？」、「這工作有危險性？不然為什麼會有安全津貼？」、「薪資看起來問題不大，只是沒解釋安全津貼嗎？一般面試不是都會解釋薪資結構，有疑惑建議報到前打電話問人資，這樣比較快」。