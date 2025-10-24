生病請假被酸「挑時間」 餐飲妹笑回1句話讓現場瞬間安靜

長榮航空之前發生空服員抱病執勤，返台後住院治療仍不幸離世，引起軒然大波，也讓各界對於職場上的請假文化有不同見解。有一名從事餐飲業的網友發文，透露餐廳外場有一名年輕的女服務生很常幫人頂班，有次生病請假，卻被質疑這麼會挑時間，讓不少人都看不下去。

這名網友在Threads寫道，外場一位年輕妹妹脾氣很好，總是會幫其他人收尾、幫別人頂班，雖然大家都很喜歡她，但遇到狀況卻得不到援助。原PO說有一次這位妹妹生病請假，結果被同事罵：「怎麼這時間生病？」但她沒有生氣，只是笑著淡淡地回應：「那我下次挑你比較方便的時間好了」。

此話一出，現場瞬間安靜了下來，原PO看了感嘆，「餐飲不是比誰善良，而是比誰懂界線」，如果不學會保護自己，那其他人就會不斷地試探你。

貼文讓許多人看了抱不平，「所以人真的要冷漠才能獲得尊重，熱情只會被看不起」、「這什麼令人心疼的回答？」、「希望妹妹能快點離職，還有不要太好說話，該拒絕的還是要拒絕，不然會覺得妳很好凹，會被無限利用」、「職場上最容易被忽略的就是那種總是幫忙、從不拒絕的人」、「『怎麼這個時間生病』真的是各職場都會出現的鬼話」、「妹妹的EQ很高，但人性就是不斷地試探」。

也有過來人分享自身經驗，「我有一次晚上掛急診，第二天沒辦法上班，但主管說再不舒服也只能休一天，從這件事以後我對我的工作就上不了心」、「大學時期在超商工讀，因發燒要請假，店長只說『妳要找人代班，不然不能請假』」、「以前不懂拒絕，也總是被拜託幫忙代班、幫忙在下班時間拿個什麼東西，但後來學會拒絕是因為真的太累了」。