立院審外送專法！外送員曝辛酸 網酸：政客搏版面、漲價全民買單

立法院將審議攸關全台14.5萬名外送員權益的「外送專法」，藍綠白三黨為爭搶支持外送員納入勞健保，在網路引發熱議。網友憂，成本誰來買單？全民買單、物價再漲1波，酸「政客搏版面，漲價全民買單」；有外送員曝心酸，颱風天冒雨送餐、出車被撞，「受傷誰來管？」

根據目前國民黨團與民眾黨團所提出的版本，外送員未來若納入勞健保體系，平台業者將須負擔部分保費成本。但業界普遍擔心，若制度過於僵化，平台營運壓力勢必增加，最終還是會轉嫁給消費者。

網友在PTT發文指出，外送員「想上班就上班、想休息就休息，沒有打卡、不用被主管罵，時薪還比餐飲服務業高，現在還要勞保健保通通補上？」引發熱議。

有網友認為「這群人也太爽了吧！」、「自由接單又要保障，哪有這種天下好事？」也有網友憂心，餐點和外送費用將因此上漲。「一杯飲料可能多十塊、一份便當多十五塊，大家真的還會願意叫嗎？」網友直言「這根本是保障變漲價」，也有網友酸「政客搏版面，外送員雨裡送餐，最後漲價是全民買單。」

也有外送員發聲表示，為社會對他們有誤解，外送工作看似自由，其實風險高、工時長、收入不穩定，「我們不是想占便宜，只是希望有最基本的保障」；颱風天冒雨送餐、半夜出車被撞，沒保險、沒補償，「受傷就靠自己，誰來管？」