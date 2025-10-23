快訊

3成職災死亡和解金不到300萬 勞動部明年啟動法扶協助方案

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
現行職災勞工及家屬常在資訊、資源不對等下，被迫接受不合理的和解條件。圖/勞動部提供
現行職災勞工及家屬常在資訊、資源不對等下，被迫接受不合理的和解條件。圖/勞動部提供

職災勞工在資訊、權力、經濟資源不對等三重壓力下，時常被迫與雇主妥協，據勞動部統計，過往職災死亡案件和解金偏低，約3成未達300萬元。為此，勞動部推動「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，當勞工在勞動場所發生職災後，將加速提供職災原因初步分析，並由律師全程協助給予法律支援，確保職災勞工及家屬獲得應有的補償。方案預計明年元月上路。

勞動部長洪申翰舉例，一名為鋪設鋼板的工人，因鋼構沒有防墜設施，導致墜落死亡，家屬卻連肇因都不清楚，甚至因工地工程層層轉包，家屬連要跟哪一個包商談都不清楚；另一名從事高空作業的工人，則因職災失能，事後雇主先是神隱，再出現時只願支付100萬元醫療費，還逼迫家屬簽下放棄爭議文件，家屬迫於經濟壓力，只想趕快拿到補償，不知道該不該簽下不利後續追究的文件。

他指出，勞雇雙方資訊不對稱、缺乏律師專案性協助，勞工常因欠缺正確資訊而處於弱勢地位，各縣市現行雖然有提供簡易法律諮詢，卻無法滿足複雜職災案件需求，許多職災勞工的家屬曾表達，不是不想有更多責任上的追究，但在跟雇主談判過程中，必須面對太多現實面上的無力，而勞動部認為，職災責任的追究，不該只是勞工及其家屬自己的事。

職安署署長林毓堂說，職災發生後，現行就有地方政府的職災專服員在當天聯繫家屬，關懷訪視並提供必要協助，但蒐集職災事證與訪談，最快一個月才能給家屬完整的職災調查報告書，導致家屬無法即時掌握肇因，又缺乏專業律師協助，面對雇主必須依法在15天內給付職災死亡補償，有可能會在雇主催促、或經濟壓力下接受不合理的和解條件。

為解決職災勞工困境，勞動部將推出「職災勞工及家屬法律權益協助方案」。第一，即時提供職災勞工及其家屬職災檢查初步分析表，讓家屬了解職災發生經過，縮短資訊取得時程及強化證據可得性。

第二，透過提供專案律師諮詢、陪同和解及調解服務，讓勞工獲得專業法律協助，另規畫將勞資爭議仲裁程序納入法律扶助範圍，使勞工得透過仲裁程序迅速解決職災爭議。

這次也放寬職災勞工的訴訟扶助，勞動關係司司長王厚偉說，現行勞動部已經有跟法律扶助基金會合作，提供勞工訴訟扶助專案，但專案有資力限制，因此進一步針對職災致重傷、死亡勞工及其家屬，免除資力審查，並擴大將刑事訴訟程序必要費用納入扶助範圍、規畫協助職災死亡勞工家屬代墊假扣押程序的提存擔保金。

由於營建業職災勞工裡，有不少是移工。協助方案也針對職災移工提供全程通譯協助，王厚偉說，未來通譯、翻譯費用上限將提高至10萬元，確保移工在所有爭議解決程序中皆能無礙溝通，有效行使法律權利。

洪申翰強調，推動協助方案並非鼓勵爭訟，而是要提供最有力的支持給職災勞工，也促使雇主重視職場安全的防護。此外，年底也將提出減災計畫，就過去職災進行通盤檢討，盼大幅改善台灣職業安全環境。

勞動部「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，明年元月上路。圖/勞動部提供
勞動部「職災勞工及家屬法律權益協助方案」，明年元月上路。圖/勞動部提供
勞動部今天由部長洪申翰（左二）主持，召開「職災勞工及家屬法律權益協助方案」記者會。職業安全衛生署署長林毓堂（右二）、勞動關係司司長王厚偉（右一）一同出席說明方案內容。記者林俊良／攝影
勞動部今天由部長洪申翰（左二）主持，召開「職災勞工及家屬法律權益協助方案」記者會。職業安全衛生署署長林毓堂（右二）、勞動關係司司長王厚偉（右一）一同出席說明方案內容。記者林俊良／攝影

