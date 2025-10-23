勞動部提出職災勞工及家屬法律權益協助方案

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
勞動部今天由部長洪申翰（左二）主持，召開「職災勞工及家屬法律權益協助方案」記者會。職業安全衛生署署長林毓堂（右二）、勞動關係司司長王厚偉（右一）一同出席說明方案內容。記者林俊良／攝影
勞動部今天由部長洪申翰主持，召開「職災勞工及家屬法律權益協助方案」記者會，勞動部表示職災發生後，勞工不僅身心受創，更面臨經濟困難及如何保障自身權益的壓力，往往在資訊不對等、經濟壓力、法律資源取得困難狀況下，易淪為談判與和解上的弱勢。

勞動部部長洪申翰指出，實務上常見職災勞工及其家屬遭遇在職災發生後常面臨三個不對等，資訊不對等、權力不對等、經濟資源不對等。勞雇雙方資訊不對稱、缺乏律師專案性協助，勞工常因欠缺正確資訊而處於弱勢地位，而現行各縣市提供之簡易法律諮詢無法滿足複雜職災案件需求，勞工及其家屬協商能力與權益的保障不足，另現有法律扶助資源有資力限制，職災後頓失經濟支柱的家庭將無力支付相關法律協助費用，導致職災死亡案件和解金額偏低，約有3成未達新台幣300萬元，雇主因職災責任過低而不夠重視工安維護，另職災移工也常囿於語言門檻及不了解法規，無法妥善主張權利。

勞動部強調推動協助方案並非鼓勵爭訟，而是要提供最有力的支持給職災勞工，也促使雇主重視職場安全的防護，勞動部也將持續完善各項勞工保護政策，使勞工發生職災後能獲得應有的協助，在職災勞工及其家屬最需要協助時，能獲得強而有力的支持，讓職災勞工無後顧之憂。

勞動部今天由部長洪申翰（左二）主持，召開「職災勞工及家屬法律權益協助方案」記者會，職業安全衛生署署長林毓堂（右二）等陪同出席。記者林俊良／攝影
勞動部今天由部長洪申翰主持，召開「職災勞工及家屬法律權益協助方案」記者會。記者林俊良／攝影
