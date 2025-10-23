台大醫院內規要求事病假14天「不得考甲」院方：為獎勵分擔工作同仁

長榮空服員抱病上班，只敢請「家庭照顧假」，引爆各行各業對請假權益關注，台大醫院、台北榮總等多家工會，今天在立法院前控訴，院方把請假員工當成找麻煩者，並秀出院內規章，台大醫院要求年事、病假超過14天，「不得考甲」。台大醫院醫務秘書陳彥元表示，院方尊重員工休假權益，但若個別員工請假時間長，工作勢必須由其他同仁承擔，需在獎金、考績上酌予獎勵。

台大醫院工會理事鄭婷文指出，台大醫院的「年終考核作業原則」規範，一年中勞工申請事病假合計超過14天，該年度就不得考列甲等，且院內部分單位在「紅利績效獎金」的發放實務上，也多訂有以出勤天數作為數額計算的規定，即便勞工請特休、病假或婚喪假而非事假，同樣會被視作「缺勤」，遭減發績效獎金甚至全月歸零。

陳彥元表示，院方並未強制要求「請假連動考績」，各單位依照年度績效，有不同甲、乙等考績配比，但並非「請多少假、就打什麼等第」，但若單位員工請假時間長，例如半年、3個月，超過一般休假範圍，工作負擔須由同事承擔，因此考績「甲等」機會、獎勵金額度等，須留給這些承擔工作負荷的同仁，作為補償機制。

醫護人力缺乏，醫院尋人不易，陳彥元舉例，但若請假時間太長，甚至連續請無薪事假，或長達半年病假等，院方無法找到人力補足，需由其他同仁分擔工作項目，並給予相應補償，若同仁共識認為，「多分擔工作是應該的、不用獎勵」，可再討論是否取消相關機制；他強調，包括有薪事假在內，請假為員工權利，院方予以尊重。另，各分院作法與總院類似，均不回逾越勞基法規範。

台北榮總工會理事長黃甘迪說，該院「工作獎金核發作業規定」為例，無論是婚、喪、事、病、產、產前、流產、陪產、育嬰、生理等各類假別，勞工在扣除當月請假天數後，若到院工作天數未達一半者，即會「按比率」扣減工作獎金，等同前述的所有假別，在現行制度裡一律被醫院雇主視作「缺勤」，「理所當然」對勞工施予不利待遇。