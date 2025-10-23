快訊

長榮翻版？北榮病假被當缺勤 台大癌醫請喪假被問：有好好折蓮花？

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
台大醫院、台大癌醫、台北榮總、成大醫院、新光醫院5大工會今天在立法院前控訴，「沒有健康職場，何來健康台灣？」記者林琮恩／攝影
台大醫院、台大癌醫、台北榮總、成大醫院、新光醫院5大工會今天在立法院前控訴，「沒有健康職場，何來健康台灣？」記者林琮恩／攝影

照顧民眾健康的醫療產業，醫護吊點滴上班，請病假、喪假被拒，或被扣獎金、降考績等，是公開的秘密。台大醫院、台大癌醫、台北榮總、成大醫院、新光醫院五大工會今在立院前控訴，「沒有健康職場，何來健康台灣？」醫護人員分享，同事請喪假不僅被刁難，還被問「有沒有好好摺蓮花？」

長榮空服員抱病值勤，最終不幸離世，揭露國內產業界「請假有罪」觀念。今天醫療界五大工會代表出面發聲，並為長榮空服員之死默哀。

台大醫院企業工會秘書長邱宇弘說，長榮空服員離世，引發各界對請假權益關注，但國內各家醫院龍頭、醫學中心，對院內員工請假都有類似長榮案件的不利待遇，賴清德總統要打造健康台灣，卻只把重點放在被照顧的民眾，「沒有健康職場，就沒有健康台灣，抱病上班不是奉獻，是風險。」

工會提出四大訴求：

一、要求現行各類法定假別除事假之外，雇主應不得列為勤惰考核項目、不得有不利待遇。

二、勞動部及衛福部盤點各醫療院所差勤制度，邀集勞資協商強化勞工請假權益保障。

三、立法院修正勞工請假規則、公務人員請假規則、考績法及其施行細則，完善法制。

四、賴總統應將勞工請假健康權納入健康台灣願景指標，建立健康職場，才會有健康台灣。

台大醫院工會理事鄭婷文說，站出來不是為了抱怨，而是希望社會看見基層醫療工作者「一直在照顧別人，卻不敢照顧自己」的真實處境，該院有同事在流感季期間，照顧病人時不慎被感染，全身癱軟、高燒，甚至下不了床，回報主管，卻被要求在附近診所就醫，拿特效藥之後，晚上就回醫院上班，強調「若堅持要請假，要自己找人代班。」

台北榮總工會理事長黃甘迪說，依該院規定，病假、流產、陪產、育嬰、生理等假別，到院工作天數未達一半者，需按比率扣減工作獎金，視為「缺勤」對待。他去年底因外傷請了11天病假，當月底薪因病假砍半，減損約7800元，當月工作獎金減損約5000元，加上其餘獎金被扣，一個月收入減少逾萬元，年終考核時，被單位主管以「請太多病假」為由，考績評為乙等。

台大癌醫工會理事長許銘修表示，院內一位護理師在照顧病人過程中，接到電話得知從小將她帶大的祖父過世，她連手套都未脫下，處理好病人後，才向護理長請假，原先申請5天喪假，只被准假2天，其餘時間需自行找人代班，治喪期間她白天跑殯儀館，晚上要逐一打電話找同事代班，回到單位，還被揶揄「請這麼多假，有沒有好好折蓮花？」

「這是職場文化的病。」許銘修表示，請假者被視為「找麻煩的人」，院方擔心護病比無法達標，要護理師自行找人代班，就好像休假是不負責任、是一種錯誤，醫院雇主習慣性將人力配置逼至極限，當勞工要請假時卻又將協調人力的責任全數轉嫁，冰山之下就此埋葬了多少醫療人員的遺憾與悲痛？

台北榮總工會理事長黃甘迪說，依該院規定，病假、流產、陪產、育嬰、生理等假別，到院工作天數未達一半者，需按比例扣減工作獎金，視為「缺勤」對待。記者林琮恩／攝影
台北榮總工會理事長黃甘迪說，依該院規定，病假、流產、陪產、育嬰、生理等假別，到院工作天數未達一半者，需按比例扣減工作獎金，視為「缺勤」對待。記者林琮恩／攝影

台大醫院 病假 長榮

