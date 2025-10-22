快訊

勵馨公布跨產業移工調查 按時發薪、公平休假最受重視

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勵馨基金會移住者服務團隊今舉辦「提升勞工福祉 看見永續新高度」記者會，展示多語版標語「勞工福祉、共創健康職場、永續新高度」。圖/勵馨基金會提供
勵馨基金會移住者服務團隊今舉辦「提升勞工福祉 看見永續新高度」記者會，展示多語版標語「勞工福祉、共創健康職場、永續新高度」。圖/勵馨基金會提供

自行車大廠巨大機械日前遭美國海關暨邊境保護局（CBP）以涉及強迫移工勞動，發布暫扣令，台灣長久以來的強迫勞動爭議受到國際關注。勵馨基金會今發布2025年跨產業移工調查指出，按時發薪與公平休假最受移工重視，而企業在「勞工管理與強迫勞動」、「薪資與工時」、「反歧視與人權」三大領域仍需強化。

勵馨基金會移住者服務中心主任李凱莉指出，本次調查共回收223份有效問卷，移工最重視的5大職場因素依序為「按時發薪、清楚公平的休假制度、員工健康保障、國籍平等，以及尊重宗教信仰」。近9成受訪者認為「準時發薪、薪資正確」是最基本的企業信任基礎。不過，調查也發現部分企業仍存在強迫加班、過勞、宿舍門禁與歧視性對待等問題，顯示企業在「勞工管理與強迫勞動」、「薪資與工時」、「反歧視與人權」三大領域仍需強化。

他進一步指出，有移工反映雖依法給付加班費，但若拒絕加班即遭懲處或扣薪，這種情形已屬 「強迫勞動」的高風險指標；也有移工提及仲介剝削、職場申訴未被受理等現象。這些狀況凸顯企業內部治理與勞動監管機制的不足。

他說明，調查驗證了國際永續準則（GRI）中的勞工準則，包括GRI 403（職業健康與安全）、GRI 404（訓練與教育）、GRI 405/406（多元與不歧視） 等項目，若企業重視並落實這些準則，其組織穩定性與競爭力將同步提升。他強調，採行零付費政策（Zero-Fee Policy, GRI 409），不僅可降低法遵與聲譽風險，更是企業落實人權盡職調查的具體行動。

李凱莉呼籲政府與企業攜手推動制度性變革，頒布零付費與盡職調查指引，建立跨部會法令遵循培訓體系，強化企業高階管理層對強迫勞動與職場安全的認識，同時鼓勵企業將移工視為人才投資，針對實施零付費並在培訓升遷（GRI 404）或健康福祉（GRI 403）表現優異者，提供獎勵與補助。

最後，則是監督與問責，結合具公信力的社會責任稽核（如 RBA、BSCI），逐步縮小台灣法規、企業實務與國際標準間的落差。李凱莉表示，當企業願意從成本思維轉向人才思維，台灣的永續職場才會真正起飛。

勞動部勞動力發展署管理組副組長胡欣野回應，未來勞動部將持續透過中階技術人力政策，增加移工升遷與技能發展的機會，推動台灣整體勞動市場的永續發展。

