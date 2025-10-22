畢業2年只領低薪…他想考國營下班卻沒力 過來人搖頭：混幾年就知

剛出社會找工作難免會遇到挫折，一名網友在Dcard透露，自己畢業後就一直從事各種低薪工作，雖然有考國營的想法，但回家後也懶得備考，無力的他詢問網友「有人也有跟我一樣的遭遇嗎」。

2025-10-22 11:34