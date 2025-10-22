聽新聞
畢業2年只領低薪…他想考國營下班卻沒力 過來人搖頭：混幾年就知
剛出社會找工作難免會遇到挫折，一名網友在Dcard透露，自己畢業後就一直從事各種低薪工作，雖然有考國營事業的想法，但回家後也懶得備考，玩電腦到深夜就上床睡覺，無力的他詢問網友：「有人也有跟我一樣的遭遇嗎？」
原PO畢業兩年，不是待業就是做作業員、行政助理、倉管、學徒、維修員等低薪工作，而且都做不久。他透露現在的工作也是做沒多久就想離職，雖然想考銀行或國營事業增加薪水，但下班後吃飽飯洗好澡就開電腦玩到12點睡覺。為此他發文，想知道是不是也有人有相同的遭遇，以及該如何調適心情。
貼文曝光引起許多網友共鳴，「每天領低薪在公司苟活」、「我跟你一樣，也都常常待業換工作，履歷待不滿一年一塌糊塗」、「我認命，這輩子好像就這樣了」、「現在社會只要不超過4萬5基本低薪，只能躺平」、「取暖，做著低階的工作，領個5萬塊生活看不到希望」。也有網友說出令眾人羨慕的生活，「畢業後直接進入公職，下班後玩電腦到24:00」。
但有不少人見文搖頭，「多混個幾年，危機感變強你就知道要早點努力了」、「因為你還沒真正被生活逼到」。還有網友鼓勵原PO，「薪水不夠，副業來湊，副業收入已經高於正職，想著要把副業當正業來做」、「相信我，看心理諮商的幫助會很大，但要持續看並且積極配合參與」。
