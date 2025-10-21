女考慮跳槽年薪加10萬元 網搖頭勸「1考量」是重點：成本更高

跳槽也有學問！日前有位女網友表示，她擔任職安人員，現職工作環境友善，年薪80萬左右，但最近她被挖角到別間公司擔任職安副課長，年薪增加10萬，但通勤時間變成50分鐘，讓她猶豫表示「請問各位前輩會怎麼選擇呢？」對此，有內行網友提出跳槽考量重點「每月交通成本要計算，新公司是否穩定調薪也是一重點」。

一名網友在Dcard發文表示，她現在在日商生技業擔任職安人員，距離公司只要騎車15-20分鐘，年薪大約80萬左右，工作安穩、職場友善，但能夠學習的東西不多，公司母社投資金額較少，廠房老舊。

然而近期她收到別的公司挖角，該公司給的職位是職安副課長，同樣是日商生技業，通勤時間是50分鐘，要騎車轉火車，年薪接近90萬，分紅另計，原PO表示，因為有前同事跳槽過去，告訴她該公司內部很積極在重新建置新制度，母社也會台灣廠房有大量投資，未來發展極有潛力，能學到很多東西，但要付出較多的心力。她比較兩者差異，猶豫「我不怕壓力，最怕自己沒有辦法勝任管理職，還有通勤時間的差異，各位前輩會怎麼選擇呢？」

對此，有職場過來人分析「每月交通成本要計算，以及新公司是否穩定調薪也要考慮」、「才多10萬，通勤要50分鐘太累了」、「新公司薪水高10萬，但是交通來回要多1小時，用基本時薪數200元來計算，200元x22天工作日x12個月就已經52800元了，加上火車票的費用，這樣底薪90萬爽度不夠」、「交通會大幅度影響工作心情，一定要納入考量，而且妳是被挖角，如果增加幅度不符合預期，也可跟對方議薪試試看」、「1.租屋、2.買房，妳的薪資完全負擔的起房租或房貸」、「原有崗位是養老院，妳希望你這輩子就長這樣嗎？」、「只差10萬我不會想跳槽，如果薪資增長差距到20%就可以好好考慮了」。