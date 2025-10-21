科技業年齡歧視？他喊工程師過40易被開除 建議3大出路自保

據傳科技業對40歲以上工程師不友善，近日，就有網友在Dcard上發文，詢問對這種狀況的解決方法，同時提出三種因應方式供大家討論。

原Po表示，科技業的年齡歧視非常嚴重，若沒有在40歲以前升上管理職，極有可能被開除，此後也很難再找到相關的工程師職位。對此，原Po提出三種解決方法，第一，設法爬到管理職，脫離純技術崗位；第二，培養極強的專業能力，成為不可取代的技術專家；第三，轉往外商發展。

貼文一經發出便引來熱議，網友們紛紛留下自己的想法，「年齡歧視確實存在，建議大家趁年輕多存點本，早點獨立自主」、「40歲前財富自由就沒這問題了」、「年輕時節省一點，加上正確的投資方式，40歲被動收入足夠財富自由，不用擔心被職場淘汰」、「有人說是假議題，實際是公司只要不賺錢就拿老人開刀，要躲開實際上還是趁早投資吧！」。

也有網友認為，「有技能的還不用擔心」、「在美國中階管理職很危險，一堆人被裁，不少新創都要能做事的即戰力。做技術有做技術的保障」、「我覺得不用太擔心，現在少子化成這樣，企業只會越來越難找人，但前提也是本身要有競爭力」、「現在好的新人不多，砍老人的時間點可能要往後延，不然人手不足也會頭痛。總之持續成長學習，才能有本錢應變」、「4X歲工程師被公司討厭，我覺得是他們過太爽，薪水拿超大包，但產出跟一個剛畢業來公司兩三年的底迪根本沒差多少」。