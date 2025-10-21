快訊

民生服務業一定是低薪？ 這招加薪機會比其他產業大

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
上班族都想進入高薪行業，但人力銀行也提出逆向思考，如果把眼光拉長，民生服務業的職涯路徑可能比想像中來得廣闊。示意圖。圖／本報系資料照片
過去餐飲或專櫃都被視為低薪行業，但隨著缺工議題發燒，業者為降低員工流動率，近年多採加薪留人方式，而且因為流動率率高，若能穩定深耕服務業，晉升機會反而較其他產業高，薪資更可翻倍成長。

104 AI職涯顧問《2025民生服務產業薪資報告書》觀察餐飲服務生與門市/店員專櫃人員發現，初級餐飲服務生的年薪中位數落在45萬，資深服務生（年資10年以上）可達約70萬元、薪資成長上看60%；轉任店長以上的管理職，年薪中位數區間在55萬至78萬之間，薪資增幅落在24-75%。

另外，初級門市店員平均年薪中位數約45萬，若累積資歷或業績出色晉升為資深門市店員，年薪中位數可達98萬，轉任店長或賣場管理職後，管理津貼加持，襄理至經理級的年薪中位數可從56萬元、一路上升至95萬，薪資翻倍成長。

104資深獵才顧問李少輔分享「不要低估自己，也不要低估民生服務產業。當多數人還停留在刻板印象時，勇於投入的人，反而可能成為下一個掌握舞台的人。」如果把眼光拉長，民生服務業的職涯路徑可能比想像中來得廣闊，例如連鎖體系裡的店長正是一家小型企業的經營者，要管人、管錢、管營收，每項看似日常的任務，都能厚實個人職場硬實力。

「104 AI職涯顧問」透過AI推薦求職者更精準的職缺，同時鼓勵職場朋友留意薪資資訊，發展更好的職涯。104 AI職涯顧問最新發布的《2025民生服務產業薪資報告書》，用數據分析住宿/餐飲服務業、一般服務業、批發/零售/傳直銷業、旅遊/休閒/運動業、運輸物流倉儲及不動產業共六大產業的薪酬與招募資訊。

104 AI職涯顧問為提供給具備一定資歷工作者的產品服務，用戶只要更新現職資訊、關注企業/職缺，即使沒有開啟履歷，也可以定期收到職缺推薦，並有機會收到企業/獵才顧問挖角的訊息，甚至隨著台灣品牌不斷跨足國際市場，也有機會進一步獲得通往世界的門票。

