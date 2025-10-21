月薪加1萬、年薪多2個月 她北漂卻「越賺越窮」：是否要認輸

許多人北漂都是想追尋夢想、爭取更多職場機會，但北部的薪資待遇雖然可能比其他地方好，房租、物價卻也同樣提高。一名北漂網友發現自己在台北能存到的錢，似乎比之前在中部上班時還少，讓她很苦惱是否該回中南部。

一名網友在Dcard發文表示，自己私立大學文組畢業，之前在中部上班，每個月薪資大約4萬、年薪約15個月，但心裡有台北夢，「覺得在台北可以有更好的機會」。今年應徵到台北的科技廠，薪水有所提升，月薪5萬，年薪可望達到17個月，但房租同步上漲，原本中部房租7千元，到了台北直接翻倍到1萬4千元。

原PO表示，雖然薪水確實變多，但扣掉台北的租屋成本，「能存到的錢似乎比在中部的時候更少了」，而且即使自己在台北找到好工作，但台北的房價實在高攀不起，讓她猶豫是不是該認輸、回中南部生活。

台北的高物價高消費引發共鳴，「沒8萬一律不要考慮台北」、「台北工作很多，但只要不是外商、有獎金的工作，薪水大部分都普通、房租也貴 」。

但也有人指出台北最大的優點是資源多，「北漂看的是長期，不是立竿見影能多賺／多存多少吧。我台南人，大學的時候北漂，現在也留在台北工作，台北講座、課程、聚會、展會等等的資源豐沛，也有很多背景不同的人能學習、交流」、「理論上台北能跳槽跟加薪的機會比較多，所以當下看可能存的錢少了一點，不過應該不久就黃金交叉了」。