上班族凍薪3年半9成2自認薪水偏低 人力銀行：跳槽成加薪主力

薪水停滯不前，仍是受薪階層最關心的問題。根據1111人力銀行最新調查，高達9成2的上班族自認薪水偏低，不滿意程度創下六年新高，其中43.2%直言「非常不滿意」。進一步分析原因，以「物價上漲壓力」（48.6%）與「公司無明確調薪機制」（45.7%）最為關鍵。

1111人力銀行發言人莊雨潔指出，距離年底僅剩兩個多月，但仍有83.7%受訪者確定今年「加薪無望」，不少人領著凍漲薪，同一職位未調薪的時間平均達3年5個月，甚至有22.5%在同一崗位服務超過6年仍未獲加薪，顯示部分企業缺乏定期調薪制度。調查也顯示，為了突破薪資停滯，有67.5%上班族選擇透過跳槽提升待遇，平均可一次加薪5,142元。

人力銀行總經理張篆楷表示，近年受景氣不確定與企業成本考量影響，企業調薪趨於保守，員工若想穩定提升薪資，應從四方向著手：一是精進專業能力與證照，展現不可取代性；二是主動爭取關鍵專案機會，累積具體成果；三是掌握市場行情，談薪時更具底氣；四是若長期未見改善，應積極評估轉換跑道，尋求更具發展潛力的職涯機會。