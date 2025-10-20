快訊

東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

聽新聞
0:00 / 0:00

勞動部將推勞工引進新制 卓榮泰：2大原則不變

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
行政院長卓榮泰今天出席114年國家職業安全衛生獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影
行政院長卓榮泰今天出席114年國家職業安全衛生獎頒獎典禮。記者胡經周／攝影

行政院長卓榮泰日前透露將提出勞工引進新制，也被解讀成將擴大移工來台。卓榮泰今於「國家職業安全衛生獎頒獎典禮」致詞指出，無論是否擴大引進，都需要符合照顧移工安全及權益的兩大原則，也會進一步合理移工管理，避免不當剝削。

卓榮泰表示，政府的態度就是要優先保障本國勞工就業機會，這是不用懷疑的，除了提升本勞的職場環境安全、工作環境友善外，政府同樣也重視移工安全和權益，移工是補充性質，而仲介制度也同樣必須檢討，避免任何不法、不當的剝削，也會強化政府在聘僱過程中的角色。

卓榮泰說，在產業缺工部分，移工政策必須做出調整，但無論是增加或擴大引進，一定會以本國勞工的就業機會為優先，以及照顧移工的安全及權益，這些原則都不會改變，任何違背前述原則的提議都不會被政府所接納。

勞動部長洪申翰說，勞動部在今年8月已將「職業安全衛生法」修正草案送至立法院，草案的目標包含強化友善職場、提高職災求償與保障機制等，為的就是保障勞工權益，明年起最低工資將提高到2萬9500元，時薪則提高到196元，代表台灣的勞動市場正朝著合理薪資邁進。

移工 卓榮泰 職業安全

延伸閱讀

何時被徵詢意願？ NCC主委被提名人說6、7月再改口5月

高雄真熱鬧！BLACKPINK+賴清德 800警力維安交整忙翻

卓榮泰：在野黨也受境外網軍打擊 可見認知作戰充斥台灣

勉勵公務員 卓榮泰：要以台灣為世界的中心來思考

相關新聞

勞動部將推勞工引進新制 卓榮泰：2大原則不變

行政院長卓榮泰日前透露將提出勞工引進新制，也被解讀成將擴大移工來台。卓榮泰今於「國家職業安全衛生獎頒獎典禮」致詞指出，無...

2同事生子後離職…他疑惑「請育嬰假多可怕？」 過來人：這類職場無敵

請育嬰假真的會影響工作嗎？一名網友發文，稱有兩位同事生了小孩後都離職了，他老婆認為是想請育嬰假被勸退離職，讓他好奇「真的這麼可怕嗎？」，對此，多數網友分享類似經驗，指出如果是上市櫃公司或公職一定可以請假，但小公司就不一定了。

履歷充實、面試機會少…她懷疑「照片太兇」害的 人資說真話

找工作時，履歷上的照片是否是順利求職的關鍵呢？一名女網友發文，稱她履歷寫得不差，但找工作一直不太順利，懷疑是履歷上的照片看起來太兇，有距離感，與工作形象不太符合，對此，有人資給出解答，認為照片不是評判標準，但如果工作有形象需求，確實有可能被刷掉，可以請專業人士幫忙修改。

拚毛孩經濟...寵物業加入北市徵才 餐飲5萬起跳徵廚師

北市就業服務處今起至23日，全市7就業服務站辦現場徵才，邀20家企業參與，近年寵物經濟蓬勃，逾百家直營門市的萬達寵物連鎖...

移工赴勞部抗議 控仲介收「買工費」

移工聯盟和廿位印尼移工昨到勞動部前，控訴仲介變相收取上百萬元買工費，要求勞動部長洪申翰提出辦法遏止，並廢除私人仲介制度。...

學者：移工依賴仲介 難杜絕剝削

二○一六年廢除移工在台工作滿三年需出國一日的規定，原意是要幫助移工減少剝削，卻冒出買工費，勞動部設檢舉專線也難杜絕。學者...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。