勞動部將推勞工引進新制 卓榮泰：2大原則不變

行政院長卓榮泰日前透露將提出勞工引進新制，也被解讀成將擴大移工來台。卓榮泰今於「國家職業安全衛生獎頒獎典禮」致詞指出，無論是否擴大引進，都需要符合照顧移工安全及權益的兩大原則，也會進一步合理移工管理，避免不當剝削。

卓榮泰表示，政府的態度就是要優先保障本國勞工就業機會，這是不用懷疑的，除了提升本勞的職場環境安全、工作環境友善外，政府同樣也重視移工安全和權益，移工是補充性質，而仲介制度也同樣必須檢討，避免任何不法、不當的剝削，也會強化政府在聘僱過程中的角色。

卓榮泰說，在產業缺工部分，移工政策必須做出調整，但無論是增加或擴大引進，一定會以本國勞工的就業機會為優先，以及照顧移工的安全及權益，這些原則都不會改變，任何違背前述原則的提議都不會被政府所接納。

勞動部長洪申翰說，勞動部在今年8月已將「職業安全衛生法」修正草案送至立法院，草案的目標包含強化友善職場、提高職災求償與保障機制等，為的就是保障勞工權益，明年起最低工資將提高到2萬9500元，時薪則提高到196元，代表台灣的勞動市場正朝著合理薪資邁進。