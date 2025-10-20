快訊

2同事生子後離職…他疑惑「請育嬰假多可怕？」 過來人：這類職場無敵

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友兩位同事生了小孩後都離職了，老婆認為是想請育嬰假被勸退離職，讓他好奇「真的這麼可怕嗎？」。示意圖／Ingimage
一名網友兩位同事生了小孩後都離職了，老婆認為是想請育嬰假被勸退離職，讓他好奇「真的這麼可怕嗎？」。示意圖／Ingimage

育嬰假真的會影響工作嗎？一名網友發文，稱有兩位同事生了小孩後都離職了，他老婆認為是想請育嬰假被勸退離職，讓他好奇：「真的這麼可怕嗎？」對此，多數網友分享經驗，指出如果是上市櫃公司或公職一定可以請假，但小公司就不一定了。

一名網友在PTT發文，表示近期有兩位同事生小孩後離職，因為彼此不熟，他並不知道原因，但感到很好奇，認為生小孩才需要錢，為何選擇這時間點辭職呢？

原PO表示，他的老婆覺得可能是想請「育嬰假」被勸退離職，尤其是男員工更不能請；就算請了，回來公司可能也沒他的位子，會被要求換部門或職位調動，升遷跟薪資都會有影響。原PO懷疑是否真的那麼可怕，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有網友分析員工離職的可能性，「沒上班期間沒獎金，合理啊，你的工作也是其他人分擔掉」、「很多是順勢離職吧，不過升遷被卡走倒是常發生」、「沒事吧，但捨不得小孩直接不做了」、「如果是主管更不能請了，位子肯定換別人做」、「容易被取代的行業就很可能，比如保險業」。

也有網友提到，公職和上市櫃公司請假都沒有問題，但小公司就不一定了，「上市櫃公司上班應該都可以請」、「公家單位一定可以，私人企業不好說」、「看單位和公司吧，公家機關請這種留職停薪是無敵的」、「我司一堆人請一年啊，回來也是好好的，上市櫃公司沒這問題，問題就是小公司才會這樣搞」、「越是大的公司越不敢亂搞」。

根據《性別平等工作法》第16條，受僱者任職滿6個月，在子女滿3歲以前，可以申請育嬰留職停薪，到子女滿3歲為止，但不能逾2年。此外，17條更明文規定，受僱者於育嬰留職停薪期滿後，申請復職，除了特殊情況以外，雇主不能拒絕。

