聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為自己的履歷寫得不差，但找工作一直不太順利，懷疑是照片看起來「太兇」導致。示意圖／Ingimage
一名女網友認為自己的履歷寫得不差，但找工作一直不太順利，懷疑是照片看起來「太兇」導致。示意圖／Ingimage

找工作時，履歷上的照片會是能否順利求職的關鍵嗎？一名女網友發文，稱她履歷寫得不差，但找工作一直不太順利，懷疑是履歷上的照片看起來太兇，有距離感，與工作形象不太符合。對此，有人資給出解答，認為照片不是評判標準，但如果工作有形象需求，確實有可能被刷掉，可以請專業人士幫忙修改。

一名女網友在Dcard發文，表示自己從九月初一直找工作到現在，覺得履歷寫得不差、也有用AI修飾過，但得到面試機會僅有20~30%而已，總是不曉得哪裡出了問題。直到給朋友看過後，朋友認為應該是「照片」的問題，照片上她並沒有笑，看起來很兇，顯得有些距離感，與工作形象不太符合。

原PO表示，她也覺得可能是照片的問題，因為她是用學士服畢業照當大頭照的，當天很熱、同學們又很吵，導致拍照時沒有笑容。她也坦言很想重拍，但面對鏡頭又容易尷尬，對此詢問網友們的意見。

此文一出，有人資給出建議，照片不是選人依據，但如果工作形象需要，的確可能被刷掉，「我是人資，我挑履歷沒在看照片的，學經歷才是重點，不會因為性別、長相而排除求職者」、「我當面試主管的經驗，若如妳所說照片形象跟工作所需形象有差距，確實有可能被刷掉，可以再請其他職場經驗較多的人幫忙看看」、「我也是人資，照片太不正經真的不敢錄取，若履歷又很普，就算缺人沒經驗也不敢冒險找」。

有網友提出其他建議，「可以去快照亭拍拍看，反正很便宜不喜歡也不虧，我不喜歡對著人拍照，對著機器還可以，而且一直重拍成本也低」、「我個人建議不要放學士照」、「把需求跟照相館說大部分都會引導妳拍出想要的照片，反正都數位相機，多拍幾張挑選不會增加什麼成本」。

履歷充實、面試機會少…她懷疑「照片太兇」害的 人資說真話

