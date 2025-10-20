快訊

拚毛孩經濟...寵物業加入北市徵才 餐飲5萬起跳徵廚師

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
近年寵物經濟蓬勃發展，帶動相關就業需求快速增加。擁有逾百家直營門市的萬達寵物連鎖體系本周也加入徵才行列，釋出門市銷售顧問、寵物美容師、行銷企畫、人資專員等多項職缺。圖／勞動局提供
近年寵物經濟蓬勃發展，帶動相關就業需求快速增加。擁有逾百家直營門市的萬達寵物連鎖體系本周也加入徵才行列，釋出門市銷售顧問、寵物美容師、行銷企畫、人資專員等多項職缺。圖／勞動局提供

北市就業服務處今起至23日，全市7就業服務站辦現場徵才，邀20家企業參與，近年寵物經濟蓬勃，逾百家直營門市的萬達寵物連鎖體系本周加入徵才行列；另外，餐飲業仍是本周徵才主力，首次參加就服站徵才的春申食府徵頭凳師傅薪資5萬8起。

北市勞動局表示，本次徵才活動邀安心食品(摩斯漢堡)、王品餐飲、春申食府、逐鹿餐飲、群品餐飲、新格食品(虎留香)、阿爾法餐飲、四海遊龍、柯旅天閣旅館、錢櫃KTV、北市立聯合醫院(松德院區)、永欣居家長照、長安健照事業、暖心居家長照、台灣主婦聯盟生活消費合作社、萬達寵物、隆順安全食品等20家企業。

首次參加就服站徵才的春申食府，主打高端上海菜，廚房頭爐、頭凳師傅薪資58,000元起，二爐師傅也5萬元起薪。另一新加入廠商新格食品(虎留香)則開出店長薪資上看5萬3000元，正職人員起薪介於40000到44000元。

本次徵才活動中，餐飲業成為主力，共有9家知名餐飲品牌參與，提供廚務主管、儲備幹部、內外場服務員、廚師、收銀等多項職務，從無經驗入門至中高階管理職一應俱全，紛紛強調優於勞基法的待遇與完整培訓機制，提供良好起薪，更有明確的職涯發展方向與福利保障，誠意十足。

另外，近年寵物經濟蓬勃發展，帶動相關就業需求快速增加。擁有逾百家直營門市的萬達寵物連鎖體系本周也加入徵才行列，釋出門市銷售顧問、寵物美容師、行銷企畫、人資專員等多項職缺，其中行銷及人資職務需具備相關工作經驗，歡迎對寵物產業有熱忱的求職朋友前來應徵。

北市就業服務處提醒，現場徵才活動為免費參加，無須事前報名，求職者可依照個人興趣與職涯規劃，自由選擇廠商進行面試。穿著整齊，展現自信與誠意，為自己創造職場新契機。

徵才活動地點及時間，整理如下：

10月20日下午2時至4時 景美站(安心食品)

10月21日下午2時至4時 西門站(微笑單車)、北投站(柯旅天閣、永欣居家長照)、內湖站(美廉社、阿爾法餐飲)

10月22日下午2時至4時 西門站(春申匯集)

10月23日下午2時至4時 信義站(逐鹿餐飲、新格食品、阿爾法餐飲、王品餐飲、市立聯合醫院、錢櫃、台灣主婦聯盟、長安健照事業居家長照、微笑單車、全家便利商店)、景美站(四海遊龍)、艋舺站(群品餐飲、暖心居家長照、隆順安全食品)、西門站(美廉社)、南港東明站(美廉社、萬達寵物、阿爾法餐飲)

