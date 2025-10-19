移工遭收買工費百萬 勞部：最重可處仲介停業

移工盟今天披露，有20名移工遭仲介非法收取買工費，金額上看新台幣百萬元。勞動部表示，仲介公司如收取「買工費」屬收取標準以外費用，依法最高處20倍罰鍰，並處以停業處分。

台灣移工聯盟今天至勞動部前舉辦記者會，指出有20名遭到仲介非法收取買工費的印尼勞工，合計上百萬元。

移工盟說，經向勞動部1955申訴及在移工維權團體協助，在開記者會陳情一事曝光後，勞工局、雇主、仲介三方聯繫，仲介快馬加鞭、連夜協商歸還勞工100多萬買工費，並要求勞工撤回申訴案「不要把事情鬧大」。

移工盟直言，從20人買工費案被迅速退款解決，可見公權力是有力量的；就算仲介已退回買工費勞工款項，仍希望勞動部不要因此放水，縱放違法的仲介公司。

移工盟提出3點呼籲。首先，即使仲介已退還本案20名移工所支付的逾百萬買工費，勞動部仍須嚴懲收取買工費的仲介；政府應負擔起移工引進、媒合、轉介之責，朝向廢除私人仲介制度努力，限期落日私人仲介制度。

最後，移工團體求見勞動部長洪申翰，要求勞動部提出具體遏止買工費的辦法。

勞動部回應，仲介公司如收取「買工費」屬收取標準以外費用，依法最高處20倍罰鍰，並處以停業處分；移工如遇仲介收取買工費，可向1955專線申訴，並派案至地方政府處理。

勞動部進一步說明，移工如遭仲介公司或任何人收取期滿續聘或期滿轉換等相關費用，可提供具體事證向勞動部、地方政府或撥1955專線提出檢舉，勞動部將依法查辦，並協助移工取回已支付費用，並將請移工聯盟提供個案申訴資料 ，依法查處。

此外，勞動部已運用就業安定基金補助地方政府每年編列法律諮詢、出庭及民事訴訟費等相關費用，提供移工法律協助資源；勞動部持續透過多元管道宣導仲介不得收取買工費，另已建立仲介公司例行訪查及高風險仲介公司專案查察機制。

勞動部說，移工聘僱期滿或有不可歸責事由經核准得轉換雇主或工作，另為強化移工轉換雇主作業程序，於桃園及彰化已設置2處「雇主聘僱移工轉換服務中心」，由雙語專人提供一案到底通譯諮詢及媒合服務，並陸續規劃擴增服務據點及增補各就業中心通譯人員，友善移工轉換雇主服務。

勞動部重申嚴肅看待人力仲介超收問題，將持續強化仲介管理及修正仲介評鑑指標等機制，引導仲介公司及雇主接軌接軌公平招募國際要求，並強化政府在移工聘僱過程中的角色，以減少對仲介的依賴，提升移工權益並提升聘僱透明度。