遲到扣錢合理嗎？ 網友揭真相：很多公司都違反勞基法

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣不少公司有遲到扣薪的規定，員工也多半習以為常。示意圖／Ingimage
台灣不少公司有遲到扣薪的規定，員工也多半習以為常。示意圖／Ingimage

在台灣，上班遲到被扣薪幾乎成了職場的「潛規則」，不少公司都有類似規定，員工也多半習以為常。不過，近日有一名女網友在Dcard上發文，指出其實很多公司的扣薪方式都違反勞基法。

原PO表示，日前看到一篇文章討論遲到扣薪，才發現原來大家都不覺得這制度有問題。她解釋，勞基法並未規定遲到一分鐘要扣多少錢，而是要求雇主不得超過員工實際未提供勞務的比例，且需依照員工的時薪或月薪來計算應扣除的工資。因此，像是「遲到一分鐘扣50元」或「遲到未滿一小時以一小時計」這種扣薪方式，都可能違反勞基法。

貼文一出引發熱議，「妳去找老闆講，講了就是資遣，很多公司都這樣，整個台灣都這樣，所以無奈還是要做啊」、「因為勞動部很少查、因為講了就要換公司，除非剛進公司的，不然老人都會默認」、「因為台灣符合勞基法的公司太少，一堆給你責任制的，不給報加班」。

還有網友認為，「台灣人就是奴」、「配得感低吧！沒有勞權意識，覺得講了也沒用，大家都這樣想，結果就是沒人去講」、「有些人在性格上會認為『自己不值得正常待遇』、『好待遇輪不到我』，認為『這是為了工作沒辦法的事』、『工作本來就這麼苦』、『人生就是要吃苦』，而自動運行內在合理化大法」。

時薪 責任制 老闆 雇主 勞動部

