非法買工費猖獗 移工控「不道德與虐待的勒索」

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
Anan說，數十位移工揭露所經歷的買工作勒索事件，足以證明問題的確存在，要求勞動部及相關單位採取具體行動，秉持正義與人道的價值。記者李柏澔／攝影
Anan說，數十位移工揭露所經歷的買工作勒索事件,足以證明問題的確存在,要求勞動部及相關單位採取具體行動,秉持正義與人道的價值。記者李柏澔／攝影

仲介公司向移工非法收取買工費，以換取其工作機會的費用，雖已違反勞動相關法令，勞動部也已明確規定仲介不得向移工收取，否則將面臨高額罰鍰及停業處分，但仲介收取買工費仍層出不窮。移工表示，買工費就是不道德與虐待的勒索，痛批在台移工被困在一個充滿貪腐與沉默的制度裡。

台灣生產製造產業工會（SEBIMA） 幹部Anan表示，台灣移工遭遇購買工作的金錢剝削，早就不是什麼新鮮事，自2016年底起實施無需返國即可續約的規定後，許多非法仲介便開始設法從中牟取更多利益，這個問題其實已被不少單位提出與批評，焦點也最終集中於要求廢除仲介制度，改為政府對政府的勞動輸出模式。

Anan指出，勞動部似乎不願意正面回應這個問題，甚至彷彿默許這樣的情況持續發生，總是要求移工提出證據，但卻沒有任何明確的行動，給人一種讓涉嫌不法的仲介人員有空間操弄、透過私下解決來壓制訴求、逃避調解的印象。

台灣基層製造業產業工會（TGMU）代表Ｍarilyn說，在台灣收取轉換工作費是違法的，但仲介仍然持續索取這些費用，有時甚至高達數萬新台幣，這不只是不公平，而是虐待。當移工把這些違法行為向地方勞工局檢舉，也提供了證據，結果什麼都沒發生。仲介幾乎從未被處罰，大多數情況下，移工從來拿不回買工費。而就業服務站原本應該保護工人的公共服務機構，如今卻被仲介控制，移工無法直接找工作，被迫依賴仲介，這就是非法費用能持續存在、無人制止的原因。

台灣照顧勞動產業工會（SBIPT）幹部Arrey表示，每個月移工都要付仲介費，當生病時又要被收1次，當移工請求協助解決問題時，仲介又再次向移工多收錢，甚至還讓移工付他們開車的汽油錢，當這些濫用的行為向勞工局檢舉時，即使手上握有證據，官員也只是要求仲介退錢。

Arrey表示，當移工需要換工作時，卻得付出高額費用才能透過仲介取得機會，移工被困在一個充滿貪腐與沉默的制度裡。要求政府與移工工會和倡議團體合作，也呼籲政府對這些不道德的仲介採取嚴厲的處置，為移工們創造一個公平、正義的工作環境。

Anan說,數十位移工揭露所經歷的買工作勒索事件,足以證明問題的確存在,要求勞動部及相關單位採取具體行動,秉持正義與人道的價值。記者李柏澔／攝影
Anan說，數十位移工揭露所經歷的買工作勒索事件，足以證明問題的確存在，要求勞動部及相關單位採取具體行動，秉持正義與人道的價值。記者李柏澔／攝影

移工 證據

