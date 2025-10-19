20移工集體控訴被收100多萬買工費 勞團批勞動部閉眼不看裝不知

今日20位遭到仲介非法收取買工費的印尼勞工，於勞動部前召開記者會，控訴仲介變相收取高額買工費外，也直指勞動部閉眼假裝買工費不存在的狀況，要求即便仲介已退還本案20位勞工所支付的100多萬買工費，勞動部仍須嚴懲收取買工費的仲介，並求見勞動部長洪申翰，要求勞動部提出具體遏止買工費的辦法。

移工與相關團體今大雨中聚集勞動部前召開記者會指出，自2016年廢除3年出國1日，仲介以收取買工費填補無法3年「剝一次皮」（仲介費）的損失以來，本次為首次移工集體控訴買工費的行動。

台灣國際勞工協會專員王俐婷表示， 2016年廢除3年出國1日的規定，吻合雇主和移工的利益，唯獨使仲介無法每3年收取1次高額仲介費，結果仲介公司變相以收取買工費補回損失，由於政府怠忽職守，將引進、媒合、轉介的工作交給仲介處理，仲介控制著移工的勞動市場，勞工不付的話根本得不到工作機會，也只能任人宰割。

王俐婷說，仲介狂收買工費的現象人盡皆知，2016年至今買工費成為期滿續聘、期滿轉換、及各種原因需要期中轉換雇主的勞工最大的噩夢和負擔，買工費行情不等，2萬至10萬都有，但是勞工迫於無奈且證據難以收集，多年來幾乎沒有人能透過勞工行政機關取回買工費。此次印尼籍20位勞工站出來集體控訴仲介收取買工費，希望能敲開勞動部閉著的眼睛，看看仲介收取買工費到何等猖狂的地步。

王俐婷另舉近期違反勞動人權的巨大集團為例，巨大的案例就是在台移工藍領的縮影，過去幾十年移工團體不下數百次的向勞動部陳情、抗議移工遭受強迫勞動、債務約束、買工費、仲介剝削、過度加班、扣留證件、薪資少給等等問題，卻甚少得到勞動部積極的回應，因為政府在乎的是資方的損失，而不是移工人權。

台灣國際勞工協會研究員陳素香表示，印尼勞工20人買工費案經向勞動部1955申訴及在移工維權團體協助擬開記者會向勞動部陳情之事曝光之後，經勞工局、雇主、仲介三方聯繫，仲介快馬加鞭，連夜協商歸還勞工100多萬的買工費，動作迅速果斷，可見買工費並非如行政機關所言「苦無證據，無法解決」，而是要不要解決的問題。

桃園市產業總工會秘書長孫語謙表示，很多移工因為仲介費、買工費的緣故，擔心失去工作而更聽仲介的話，甚至有仲介要求移工不要加入工會，這不只造成移工個人權利受到影響，也導致低薪勞工之間無法相互支持，買工費應該被杜絕。

本次記者會中的各團體要求，即便仲介已退還本案20位勞工所支付的100多萬買工費，勞動部仍須嚴懲收取買工費的仲介。此外，也求見勞動部部長洪申翰，要求勞動部提出具體遏止買工費的辦法。最後，政府應負擔起移工引進、媒合、轉介之責，朝向廢除私人仲介制度努力，限期落日私人仲介制度。

勞動部回應，會持續針對仲介做強化管理，也會持續專案查處，並要求地方政府嚴懲收取買工費的仲介。本案因違反超收費用的相關規定，會進行處分。