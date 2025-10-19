快訊

影／移工抗議仲介收取買工費 呼籲勞動部提出具體遏止辦法

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
MENT台灣移工聯盟上午前往勞動部舉行「仲介狂收買工費，勞動部東搞西搞搞不對」記者會，要求勞動部仍須嚴懲收取買工費的仲介。記者黃義書／攝影
MENT台灣移工聯盟上午前往勞動部舉行「仲介狂收買工費，勞動部東搞西搞搞不對」記者會，要求勞動部仍須嚴懲收取買工費的仲介。記者黃義書／攝影

台灣移工聯盟MENT上午前往勞動部舉行記者會，表示近日接獲一起20位印尼勞工集體控訴仲介非法收取買工費的案件，台灣移工聯盟指出此案件是自2016年廢除3年出國1日後，第一起移工集體控訴仲介收取買工費的行動。

台灣移工聯盟表示自2016年廢除3年出國1日制度以來，仲介業者為彌補利益損失，轉以「買工費」的名義向移工非法收取不當費用，多年來移工團體不斷抗議，仲介收取買工費到猖狂的地步，勞工不乖乖付錢給仲介根本找不到工作，勞動部卻始終閉上眼睛假裝買工費不存在。

20幾位印尼勞工向勞動部1955申訴買工費案，經移工維權團體協助擬開記者會向勞動部陳情之事曝光之後。經勞工局、雇主、仲介三方聯繫，仲介連夜協商歸還勞工100多萬的買工費，動作迅速果斷，並要求勞工撤回申訴案，「不要把事情鬧大」。台灣移工聯表示，即便仲介已退還本案20位勞工所支付的一百多萬買工費，要求勞動部仍須嚴懲收取買工費的仲介，同時要求見勞動部長洪申翰，要勞動部要提出具體遏止買工費的辦法，呼籲勞動部要杜絕買工費，政府應負擔起移工引進、媒合、轉介之責，朝向廢除私人仲介制度努力，限期落日私人仲介制度。

MENT台灣移工聯盟上午前往勞動部舉行「仲介狂收買工費，勞動部東搞西搞搞不對」記者會，要求勞動部要杜絕買工費，由勞工代表遞送陳情書。記者黃義書／攝影
MENT台灣移工聯盟上午前往勞動部舉行「仲介狂收買工費，勞動部東搞西搞搞不對」記者會，要求勞動部要杜絕買工費，由勞工代表遞送陳情書。記者黃義書／攝影
MENT台灣移工聯盟上午前往勞動部舉行「仲介狂收買工費，勞動部東搞西搞搞不對」記者會，要求勞動部嚴懲收取買工費的仲介。記者黃義書／攝影
MENT台灣移工聯盟上午前往勞動部舉行「仲介狂收買工費，勞動部東搞西搞搞不對」記者會，要求勞動部嚴懲收取買工費的仲介。記者黃義書／攝影

移工 勞動部

