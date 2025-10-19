影／移工抗議仲介收取買工費 呼籲勞動部提出具體遏止辦法

台灣移工聯盟MENT上午前往勞動部舉行記者會，表示近日接獲一起20位印尼勞工集體控訴仲介非法收取買工費的案件，台灣移工聯盟指出此案件是自2016年廢除3年出國1日後，第一起移工集體控訴仲介收取買工費的行動。

台灣移工聯盟表示自2016年廢除3年出國1日制度以來，仲介業者為彌補利益損失，轉以「買工費」的名義向移工非法收取不當費用，多年來移工團體不斷抗議，仲介收取買工費到猖狂的地步，勞工不乖乖付錢給仲介根本找不到工作，勞動部卻始終閉上眼睛假裝買工費不存在。