曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

周末踏青出意外！新北坪林傳虎頭蜂螫傷多人

人與人的差距！他淚曝員工餐吃泡麵 釣出科技業打工仔「嗑螃蟹」：2月胖13公斤

聯合新聞網／ 綜合報導
台中一家傳產員工抱怨員工餐菜色不佳。示意圖／ingimage
台中一家傳產員工抱怨員工餐菜色不佳。示意圖／ingimage

民以食為天，許多人上班的動力來自於員工餐菜色，一名傳產員工發文抱怨，老闆請廚媽來煮100多人的午餐，但菜色卻越來越差，還用泡麵就當一餐打發，讓他難以接受。

一名台中某傳產員工在Dcard發文表示，自己公司午餐本來都是訂60至70元的便當，後來老闆覺得不健康，改請廚媽來煮。最初的幾個月的確有吃飽，但漸漸的菜色越來越差，100多人的餐卻只有三鍋炒麵+一人一顆小滷蛋，甚至拿普渡的泡麵來炒就當一餐，「公司是傳統產業，都是要搬重物的，午餐只吃泡麵下午還會有力氣工作嗎」？

原PO補充，公司每天午餐菜錢大約3500元，老闆都說要讓員工吃飽才能幫忙賺錢，「結果煮泡麵的時候，他不是跟客戶出去吃飯，就是出差」。

空虛的午餐引發網友熱議，「3000老闆拿去吃飯了，留500只能炒麵」、「員工100人菜錢3500元，所以一餐一人35元是國小營養午餐嗎？連餐費都出不起的公司還在待」、「吃的比當兵和住監獄的還可憐」、「吃飽跟吃好是兩回事」。

除了撻伐原PO公司的午餐，不少人也都分享自家公司的幸福便當，還有一名暑假曾在科技業打工的網友曬出當時的超豐盛員工餐照片，表示還曾經吃過螃蟹，「7月進去62（公斤），9月開學75（公斤）」。

傳產 科技業 打工 營養午餐 泡麵

人與人的差距！他淚曝員工餐吃泡麵 釣出科技業打工仔「嗑螃蟹」：2月胖13公斤

民以食為天，許多人上班的動力來自於員工餐菜色，一名傳產員工發文抱怨，老闆請廚媽來煮100多人的午餐，但菜色卻越來越差，還用泡麵就當一餐打發，讓他難以接受。

