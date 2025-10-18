快訊

找工作聽到這句面試就涼了？人資搖頭曝：機會很大

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，根據自己近10年的面試經驗，只要聽到面試官問「還有在找其他的工作嗎？」，幾乎都不會被錄取。示意圖/Ingimage
求職面試時，有被問過這題嗎？一名網友分享，根據自己近10年的面試經驗，只要聽到面試官問「還有在找其他的工作嗎？」，幾乎都不會被錄取。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「聽一句話就知道：不會被錄取」為題，指出自己出社會將近10年，以自己的面試經驗，只要面試官問還有在找其他的工作嗎？」，幾乎八九不離十都沒下文，因為「對方覺得求職者有其他選擇，不錄取也不會感到壓力」。

貼文一出後，多數網友並不認同，紛紛表示「我的經驗是面試官問這一句表示錄取的機會很大，代表他們想要用你」、「他們是想知道你競爭力怎麼樣，是否是搶手的人才」、「之前我面試幾個大公司都有被問 ，但我都拿到offer」、「公司可能想了解你目前的求職進度，如果你已收到offer，公司若想錄取你就會加速內部流程」、「我面試三間都有被問，但是只有一間沒後續通知」。

此外，也有部分人資、面試官回應「這不代表不錄用，而是在評估你會不會有其他人爭著要，如果錄取你可能要有等待期或者被你打槍的可能」、「不會，我會問是因為想知道如果我錄取了，你有興趣來的機會大不大」、「通常會這樣問，基本上是要考慮人員，會不會臨時跳腳，收到錄用通知卻放棄報到」。

