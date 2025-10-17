快訊

月薪4萬起跳... 彰化公車司機「薪情」輸台中 人力流失招募難

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
客運業司機短缺問題難解，彰化部分客運路線與班次本周陸續減班因應。圖／彰化縣政府提供
客運業司機短缺問題難解，彰化部分客運路線與班次本周陸續減班因應。圖／彰化縣政府提供

客運業司機短缺問題難解，彰化部分客運路線與班次本周陸續減班因應，彰化在地客運司機月薪約4萬至6萬元，台中地區則6萬元起跳，物流業薪資更上看8萬元。台中市則透過調整運價機制，讓業者可在2年內為駕駛員累計加薪8千元；彰化薪資落差導致徵才情況更加嚴峻。

彰化縣府勞工處曾評估，客運司機在縣內屬於相對高薪職缺，曾規畫開辦職訓班，連場地和業者都已協調好，最終因報名人數不足而流產。客運業者坦言，整體營運不易，甚至有股東想收攤，「靠不動產收益還比較穩」，但基於公共運輸使命仍咬牙苦撐。

有業者指出，客運駕駛載人常得面對投訴與壓力，反觀物流業「載貨不載人」較單純，遊覽車行業則有彈性收入，吸引不少駕駛轉職。

彰化縣府交通處表示，六都因財政與人力條件較佳，部分地方政府會補助業者並要求回饋司機薪資或獎勵金；彰化雖財政有限，但仍依中央政策配合補助方案，並滾動式檢討各路線與班次，依民眾實際需求調整。

交通部自2023年起推出穩定客運駕駛的補助計畫，包括就業獎勵金、生活津貼及駕駛訓練費用，彰化監理站統計，近三年縣內客運業者共61人申請相關補助。

彰化監理站指出，將督促業者依程序申請路線及班次異動，並於人力補足後儘速恢復原班次。針對駕駛短缺問題，台中區監理所將於11月22日在豐原監理站舉辦中部地區大客車駕駛徵才活動，期盼透過就業獎勵與補助，協助業者補足駕駛缺口。

班次 薪資

相關新聞

她狂換4份工作哀號「如何脫離基本薪？」 網見轉職時間超傻眼

每個人的職涯路上風景都不同，一名女網友在Dcard請益「怎麼脫離基本薪資」透露自己已經換了四個不同行業的工作，但薪資依舊很低。網友一看原PO一年內就換四份工作，立馬傻眼表示「『一年已經做了四個不同行業』妳文章開頭第一句不就點出問題所在了」。

月薪4萬起跳... 彰化公車司機「薪情」輸台中 人力流失招募難

客運業司機短缺問題難解，彰化部分客運路線與班次本周陸續減班因應，彰化在地客運司機月薪約4萬至6萬元，台中地區則6萬元起跳...

新北「雙保PLUS健檢+」 115年加碼補助職災保險

新北市長侯友宜16日到新北市立聯合醫院三重院區訪視關懷農漁民長者健康檢查，與農漁民一起體驗彈力帶伸展樂活操，同時宣布明年起新北首推「雙保(飽)PLUS健檢+」福利政策，升級新北農漁民福利，除了原有的農

台鐵員工病假被記曠職 勞動部：雇主拒給假最高罰100萬元

一名長榮空服員近日抱病上班反映無果，下班後就醫仍不幸逝世，引發各界關注勞工請假權。台鐵產業工會17日赴勞動部控訴「政府也...

影／請病假疑遭打壓 台鐵產工勞動部前捍衛病假權

台鐵產業工會等勞團今天前往勞動部，抗議理事王傑因病請病假，遭到站長報復性打壓，將分別1天就醫1天休養的病假，視作連續2天...

老闆喊預算不足！員工旅遊大逆轉「墾丁改日本」 行程曝光網驚呆

台灣物價高漲、國旅費用居高不下，許多民眾寧願把預算花在出國旅遊上。近日有網友分享，公司原訂員工旅遊要前往墾丁4天3夜，卻因...

