月薪4萬起跳... 彰化公車司機「薪情」輸台中 人力流失招募難

客運業司機短缺問題難解，彰化部分客運路線與班次本周陸續減班因應，彰化在地客運司機月薪約4萬至6萬元，台中地區則6萬元起跳，物流業薪資更上看8萬元。台中市則透過調整運價機制，讓業者可在2年內為駕駛員累計加薪8千元；彰化薪資落差導致徵才情況更加嚴峻。

彰化縣府勞工處曾評估，客運司機在縣內屬於相對高薪職缺，曾規畫開辦職訓班，連場地和業者都已協調好，最終因報名人數不足而流產。客運業者坦言，整體營運不易，甚至有股東想收攤，「靠不動產收益還比較穩」，但基於公共運輸使命仍咬牙苦撐。

有業者指出，客運駕駛載人常得面對投訴與壓力，反觀物流業「載貨不載人」較單純，遊覽車行業則有彈性收入，吸引不少駕駛轉職。

彰化縣府交通處表示，六都因財政與人力條件較佳，部分地方政府會補助業者並要求回饋司機薪資或獎勵金；彰化雖財政有限，但仍依中央政策配合補助方案，並滾動式檢討各路線與班次，依民眾實際需求調整。

交通部自2023年起推出穩定客運駕駛的補助計畫，包括就業獎勵金、生活津貼及駕駛訓練費用，彰化監理站統計，近三年縣內客運業者共61人申請相關補助。

彰化監理站指出，將督促業者依程序申請路線及班次異動，並於人力補足後儘速恢復原班次。針對駕駛短缺問題，台中區監理所將於11月22日在豐原監理站舉辦中部地區大客車駕駛徵才活動，期盼透過就業獎勵與補助，協助業者補足駕駛缺口。