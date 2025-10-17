新北「雙保PLUS健檢+」 115年加碼補助職災保險

新北市長侯友宜16日到新北市立聯合醫院三重院區訪視關懷農漁民長者健康檢查，與農漁民一起體驗彈力帶伸展樂活操，同時宣布明年起新北首推「雙保(飽)PLUS健檢+」福利政策，升級新北農漁民福利，除了原有的農保補助及農漁民長者健檢外，自115年度起加碼全額補助農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府全力協助，營造新北從農好環境。

新北市農業局表示，辦理全國唯一「農漁民長者免費健康檢查」，經過多年健檢累積的經驗，針對農漁民長者常見健康問題，第一階段健檢規劃包括理學檢查、血液生化、癌症篩檢、肺部電腦斷層及心血管鈣化指數分析等項目，市值超過1萬6,000元，心血管鈣化指數越高代表心血管栓塞機率越高，之後經醫院專業評估進行第二階段冠狀動脈攝影。新北市農漁民長者健檢自去年開始辦理心血管二階段檢查，今年再推出「二階段檢查PLUS」加碼心衰竭指數檢查(Pro-BNP)，透過抽血檢查特殊代謝物，能夠迅速瞭解心臟收縮能力有無異常，早期發現心臟衰竭症狀，透過多層面向的檢測，早期發現心臟問題早期治療。

侯友宜市長表示，感謝醫療團隊的付出及參與，每年分析農漁民個案數據，規劃調整專屬農漁民長者的健檢方案，從肺部電腦斷層、心血管鈣化指數、健康指引手冊、再到冠狀動脈攝影，每年都有不同的優化服務，照顧新北市農漁民長者。為提升農漁民福利，從明年1月1日開始，新北首推「雙保（飽）PLUS健檢福利政策」，再加碼100%補足農民職業災害保險自付額，農保、農職保、農漁民長者健康檢查由市府全力協助，全面守護新北市的農漁民朋友們，讓農漁民從農從漁能夠健康永續。

新北市立聯合醫院表示，農漁民長者健檢自113年起辦理心血管二階段檢查，在去年二階段冠狀動脈攝影檢查受檢的406人中，有3位長者在檢查後發現有冠狀動脈嚴重鈣化情形，經醫師進一步診斷後安排裝設心導管支架，降低長者因心臟病猝死風險。

新北市政府農業局表示，農漁民長者健檢受檢資格為設籍本市滿50歲之投保農保、農會正會員及漁會甲乙類正會員(原住民農漁民為滿40歲以上)，每2年可免費健檢1次。

