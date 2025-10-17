台鐵員工病假被記曠職 勞動部：雇主拒給假最高罰100萬元

一名長榮空服員近日抱病上班反映無果，下班後就醫仍不幸逝世，引發各界關注勞工請假權。台鐵產業工會17日赴勞動部控訴「政府也是惡質資方，打壓請病假員工」。對此，勞動部表示，雇主應考量員工實際需求給予病假，如果雇主拒絕，處2萬元以上100萬元以下罰鍰。

台鐵產業工會表示，理事王傑7月向台北車站站方請病假，卻遭到站長報復性打壓，將分別一天就醫、一天休養的病假，視作連續兩天病假，指定要求提供醫生診斷證明，並送出兩日曠職、大過處分。後來經過工會申請勞檢、調解，仍堅持記曠職一日、記小過處分。

對此，勞動部回應，有關近期社會各界關注，勞工生病卻還硬撐著上班，不應該被正面鼓勵。

勞動部表示，目前依《勞動基準法》規定，勞工因普通傷害、疾病或生理原因必須治療或休養，得依法請病假，針對員工有身體不適需要治療或休養需求時，雇主應考量員工實際需求給予病假。

勞動部指出，雇主如果拒絕，即違反《勞動基準法》第43條規定，地方勞工行政主管機關可依勞動基準法第79條規定，處2萬元以上100萬元以下罰鍰，並得視事業單位規模、情節、違反人數加重處罰。

勞動部已於「職安法」修法草案新增職場霸凌防治專章，並於該專章明定雇主於接獲勞工申訴遭受職場霸凌時，應採取立即有效之適當措施，以避免其再度發生職場霸凌之情事，相關措施將另於子法明定。

勞動部強調，勞工於申訴後，若遭受霸凌者不利對待，可依該法第39條規定向主管機關或勞動檢查機構申訴，若雇主有違反規定，依法裁罰。