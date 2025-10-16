老闆喊預算不足！員工旅遊大逆轉「墾丁改日本」 行程曝光網驚呆

台灣物價高漲、國旅費用居高不下，許多民眾寧願把預算花在出國旅遊上。近日有網友分享，公司原訂員工旅遊要前往墾丁4天3夜，卻因「預算不足」臨時改成日本5天4夜的行程，引發熱議。

一名網友近日在Threads上發文分享，公司以「預算不足」為理由，將原訂的墾丁4天3夜員工旅遊，臨時調整為日本5天4夜行程。他同時曬出公司提供的完整旅遊規劃，行程訂於10月15日出發、10月19日返回，目的地鎖定日本四國地區，包括香川、愛媛、廣島與岡山。貼文一出，不僅引起同事間討論，也迅速在網路上掀起話題，讓不少網友開始比較國內外旅遊的成本差異。

文章曝光後吸引超過160萬人按讚，底下留言熱烈討論，「墾丁真的變好貴，不知道多久沒去墾丁玩了」、「國內旅遊價格真的該檢討，竟然去日本還更划算」、「四國雖非熱門景點，但日本旅遊就是吸引人」、「9月中和朋友快閃東京，3天2夜含機加酒不到1萬5千元，墾丁同樣天數能玩什麼？」、「幾年前墾丁住宿一晚7千元，上個月日本富士山景觀房僅3千8百元」、「比沖繩還划算，沖繩太多人」、「上個月台北住宿價格讓人傻眼，不如出國」、「國旅飯店錢很貴，比來回機票的差價貴，而且日幣貶值」。

有網友分享自身經驗，「我們公司去年員工旅遊去馬來西亞檳城8天7夜」、「墾丁4天3夜，如果住好飯店費用真的很驚人」、「公司只發兩張電影票，人比人氣死人」、「去年辦宜蘭2天1夜，今年直接改出國」，甚至有人幽默留言「以後學生畢業旅行乾脆也出國算了，反正台灣行程總被嫌」、「檢舉這篇文的原因：沒有公布哪間公司，履歷不知道要丟哪裡」。