新光三越復業後徵才活動 中市府統計僅19人參與
新光三越復業後，市府昨天舉辦徵才活動僅19人參與，台中市議員江肇國表示，顯示氣爆後，勞工與民眾對企業的信任度明顯下降。市府勞工局表示，廠商職缺多兼職，部分民眾優先考量全職工作。
台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨籍市議員江肇國質詢提到，新光三越在9月27日復業，市府在10月14日舉辦徵才活動，一般企業少見在開幕後才舉辦徵才。勞工局長林淑媛答詢，停工期間辦理5場徵才活動，14日的徵才活動有19人參加。
江肇國提到，新光三越氣爆後，他多次提醒市府要積極關心受影響勞工權益。根據市府提供數據，受影響廠商有899家、勞工約3501人，僅有180人離職，申請勞資爭議調處僅14人，899家廠商面對停工衝擊，僅1家提送無薪假，質疑市府的掌握有問題。
江肇國表示，勞工局在今年2月舉辦2場勞工權益諮詢說明會，參加人數僅150人，占全體員工約4%，代表有超過九成受影響勞工不知道可申請哪些權益並尋求協助。若市府無法確實掌握實際情形，以被動消極方式，受害的只會是勞工。
林淑媛答詢，氣爆發生後，市府網站建置新光三越爆炸事件專區，辦理面對面勞動權益說明會，追蹤899家廠商，多數廠商不願提供受影響勞工的數字，透過逐一致電方式，取得員工流向。逾8成櫃位廠商採取調店方式提供勞務。
勞工局透過文字稿補充說明，14日「富市台中 就業成功」百貨餐飲聯合徵才，參與民眾不多，因廠商職缺約52.58%為兼職，部分民眾優先考量全職工作，僅進行職缺諮詢未參與本場次徵才。
