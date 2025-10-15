新光三越復業後徵才活動 中市府統計僅19人參與

快訊

中央社／ 台中15日電

新光三越復業後，市府昨天舉辦徵才活動僅19人參與，台中市議員江肇國表示，顯示氣爆後，勞工與民眾對企業的信任度明顯下降。市府勞工局表示，廠商職缺多兼職，部分民眾優先考量全職工作。

台中市議會今天召開民政業務質詢，民進黨籍市議員江肇國質詢提到，新光三越在9月27日復業，市府在10月14日舉辦徵才活動，一般企業少見在開幕後才舉辦徵才。勞工局長林淑媛答詢，停工期間辦理5場徵才活動，14日的徵才活動有19人參加。

江肇國提到，新光三越氣爆後，他多次提醒市府要積極關心受影響勞工權益。根據市府提供數據，受影響廠商有899家、勞工約3501人，僅有180人離職，申請勞資爭議調處僅14人，899家廠商面對停工衝擊，僅1家提送無薪假，質疑市府的掌握有問題。

江肇國表示，勞工局在今年2月舉辦2場勞工權益諮詢說明會，參加人數僅150人，占全體員工約4%，代表有超過九成受影響勞工不知道可申請哪些權益並尋求協助。若市府無法確實掌握實際情形，以被動消極方式，受害的只會是勞工。

林淑媛答詢，氣爆發生後，市府網站建置新光三越爆炸事件專區，辦理面對面勞動權益說明會，追蹤899家廠商，多數廠商不願提供受影響勞工的數字，透過逐一致電方式，取得員工流向。逾8成櫃位廠商採取調店方式提供勞務。

勞工局透過文字稿補充說明，14日「富市台中 就業成功」百貨餐飲聯合徵才，參與民眾不多，因廠商職缺約52.58%為兼職，部分民眾優先考量全職工作，僅進行職缺諮詢未參與本場次徵才。

江肇國 勞工局 徵才活動

相關新聞

她狂換4份工作哀號「如何脫離基本薪？」 網見轉職時間超傻眼

每個人的職涯路上風景都不同，一名女網友在Dcard請益「怎麼脫離基本薪資」透露自己已經換了四個不同行業的工作，但薪資依舊很低。網友一看原PO一年內就換四份工作，立馬傻眼表示「『一年已經做了四個不同行業』妳文章開頭第一句不就點出問題所在了」。

還挑年紀？電子業徵助理狂收「40+履歷」 主管邀約年輕人面試哀號：全軍覆沒

日前有網友在Threads以「人資不會告訴你的真相」為題分享職場現象，身邊一名電子業主管透露，公司近日徵求「採購助理」職缺，卻意外收到大量來自40至60歲求職者的履歷。這些應徵者不僅學歷亮眼、經驗豐富，甚至有人具碩博士學位或國外留學背景。更令人意外的是，當主管親自邀請年齡比較符合條件的20至30歲年輕人前來面試時，卻全數遭到拒絕，不禁感嘆「現在到底是怎樣啊？」

人口老化+嬰兒潮退休效應…去年11萬人退休 創17年來最多

主計總處今天發布2024年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優惠退休）而離開原有職務者約11萬餘人，人數是20...

「假日急症中心」薪水誘人！連上9夜班可領36萬 醫：急診壅塞是這原因

為減輕大醫院急診壅塞問題，衛福部近期推動「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）政策，將於11...

周休三日後遺症爆發！她喊這週要「上滿五天」 全網崩潰：回不去了

國慶三天連假剛結束，許多人還沉浸在放假的慵懶氛圍中，突然要連上5天班，讓不少上班族相當崩潰。對此，一名網友分享「下禮拜要上五天喔？太扯了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

和台積電一樣？她不解為何「空服員」血汗卻熱門 網解答：有光環

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。一名女網友發文，好奇大家都在說空服員非常辛苦，但每年航空業招考還是一堆人報名，為「夢幻職業」之一，她不解其中的原因，對此，不少網友認為跟進台積電工作的心態一樣，雖然累但薪水不低，並且外表光鮮亮麗。

