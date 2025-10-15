台船招考229名新進人員 搶攻國艦國造、離岸風電與智慧船舶前瞻人才
台船（2208）作為台灣造船產業的領航者，積極推動三大核心業務—商船製造與維修、國艦國造、離岸風電海事工程。為布局未來，迎戰全球船舶智慧化趨勢挑戰，該公司公告今年下半年招考229名新進人員，廣邀各專業、熱情人才入陣台船公司，共同參與國防產業及海洋科技的關鍵發展。
台船董事長陳政宏日前指出，「潛艦是人類最複雜的科技系統之一」，為因應國防自主與產業升級的國家戰略，公司對技術類、管理類人才的需求大幅增加，本次招考積極延攬造船、輪機、電機、機械及生產管理等工管類菁英，這些人才不僅將投入艦艇設計、船舶綠能環保技術，及生產管理等核心工作，更肩負起智慧化、無人化船艦的前瞻技術研發任務。對國艦國造有專業、熱忱的你，請趕緊開機搜尋台船公司官網，點閱報考職缺資料。
台船本次招募重點鎖定具備專業技能與證照電工、鉗工及繪圖工技術人才，另招募冷作工與電銲工人員，應試者不需具備證照，凡錄取者將由公司安排專業培訓，培育成為優秀的專業技術人員。同時亦開出53,000元至71,000元的高薪職缺，延攬具備非破壞檢測證照的專業技師，歡迎技術菁英加入。
本次招考總計釋出工管類72名、技術類157名職缺，涵蓋從設計研發到現場製造的關鍵崗位。台船公司誠摯邀請有志於投入國防、綠能、以及智慧海洋科技的優秀人才踴躍報名，詳細招考職類、資格條件及薪資待遇等詳見本次甄試簡章及台船公司官網訊息。
