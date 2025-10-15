七成家庭偏好彈性家事服務「打工趣 X 潔客幫」推家事員培訓

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

政府近期提出「未來一個小孩的家庭也能申請家務移工」的政策構想，希望減輕雙薪家庭的育兒與家務負擔。不過根據打工趣最新《家務外包偏好》調查，多數家庭對此政策興趣不高，僅18.4%的家庭表示願意聘僱家務移工，但高達73.1%的家庭對「彈性家事服務」有興趣。主要是現代年輕家庭重視隱私、居住空間與彈性安排，家務外包市場也逐漸趨向彈性並且「去住家化」。

回應市場需求，兼職媒合平台打工趣攜手「潔客幫」推出《百萬家事員培訓計畫》，投入180萬元訓練補貼，14小時專業清潔證照培訓僅需100元，上線接單時薪最高達450元。此次共開放500位培訓名額，整體補助與獎勵總價值近180萬元。打工趣執行長林偉立表示，與潔客幫的合作，讓更多打工族能以最低成本習得技能，將時薪從190元提升至兩倍以上，做到技能加值、收入升級。

調查結果顯示，僅有3.7%的家庭已實際聘雇家務移工，29.9%的受訪家庭明確表示完全不考慮聘僱移工，另有51.6%表示「雖曾考慮但仍有顧慮」。不考慮聘僱的原因中，近七成（69.5%）認為支出過高是最大阻力，其次是沒有多餘房間安置（63.3%）以及擔心影響家庭隱私與作息（61.6%），空間與隱私問題與經濟壓力並列主要考量，更擔心移工逃跑或罰款（47.7%）。即使政府放寬移工申請，但台灣年輕家庭普遍面臨開銷緊縮與居住空間有限，再加上對隱私與生活節奏的重視，對長期同住型的家務協助模式興趣不高。

