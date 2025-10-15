她狂換4份工作哀號「如何脫離基本薪？」 網見轉職時間超傻眼

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨轉職四份工作仍是底薪。 示意圖／ingimage
每個人的職涯路上風景都不同，一名女網友在Dcard請益「怎麼脫離基本薪資？」她透露自己已經換了四個不同行業的工作，但薪資依舊很低，不少網友傻眼表示，「『一年已經做了四個不同行業』，妳文章開頭第一句不就點出問題所在了」。

原PO住在高雄，第一份工作是本科的國貿業助，薪水28k，但卻要每天加班。離職後她又到其他行業當行政助理，薪資也都很低，目前在現職的公司擔任行政助理，每個月外勤跑腿至少5次卻沒補貼，薪資僅31k，唯一的好處是準時下班，然而入職滿3個月後才發現只是假象。

她坦言，雖然內心有離職轉行的想法，但也不知道要做什麼，而且發現越是底薪是基本工資的工作，競爭人數越多反而難錄取。雖然嘗試在家自學程式語言課程，但完全沒天份，因此想問問大家還有什麼辦法可以跳脫基本薪資，又或者有沒有沒經驗也能錄取、競爭不大的工作。

貼文讓不少人紛紛搖頭，「政府該關心的是這群人，而不是什麽台股27000點」、「在台灣不小心不會讀書、選錯科系又沒專長，家裡沒礦的人生就長這樣」、「國貿業助跟行政助理，這種不太需要專業技術的薪水本來就不高了」、「轉行沒那麼容易，例如想學學程式語言就認真學，沒天份就是多花點時間而已」。

也有網友提出各種建議，「找大公司，先不論大公司工作怎樣，大公司的招牌在履歷上就是很好用」、「可以繼續本科的工作，低薪就低薪，慢慢累積妳的經驗，積澱夠後當管理職薪水才會多」、「可能要往本科系的專長找找，不然就是那種排班輪班、工時高可能又辛苦的」、「妳現在要嘛繼續熬年資，然後用經驗跳槽往低階管理層走，要嘛學其他技能轉職」、「毫無技術跟學歷最簡單就是各大公司的作業員吧，可以從派遣先進去試水溫，遇到合適的，公司也覺得妳可以留下，就會請人事幫妳轉正了」。

薪水 職場 跳槽 低薪

