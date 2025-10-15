還挑年紀？電子業徵助理狂收「40+履歷」 主管邀約年輕人面試哀號：全軍覆沒

日前有網友在Threads以「人資不會告訴你的真相」為題分享職場現象，身邊一名電子業主管透露，公司近日徵求「採購助理」職缺，卻意外收到大量來自40至60歲求職者的履歷。這些應徵者不僅學歷亮眼、經驗豐富，甚至有人具碩博士學位或國外留學背景。更令人意外的是，當主管親自邀請年齡比較符合條件的20至30歲年輕人前來面試時，卻全數遭到拒絕，不禁感嘆「現在到底是怎樣啊？」

原PO指出，「這就是台灣老年化社會的現實」，年輕人選擇眾多，有企圖心者多前往大企業發展，另有不少人跑去做外送，收入還比上班族高；而中高齡族群則為了家庭經濟或生活穩定，願意屈就基層職位，但卻常遭企業以年齡為由婉拒，「這就是現在的職場現實啊」。

貼文曝光後，網友留言熱議，有人透露自己任職的公司業務職缺，連續徵人徵了3年，最後只來了兩個人，且年齡都超過40歲，完全沒有任何業務經驗，「這就是目前產業現狀，中小企業根本不會有年輕人來」。也有人批評企業「年齡歧視」仍根深柢固，「既然都有人願意做了，為什麼還要挑年紀？難道你們這些人都不會老嗎？ 」、「這就是大環境死循環，表面感覺是缺工，實際上就是公司還在用年齡挑人才」。

有網友分享親身經驗指出，公司錄用過50多歲的新員工後，發現其穩定且經驗豐富，「不用從零教起，反而提升團隊效率」、「我在基隆報關行最近來一位新人57歲，但我們很OK耶！因為有經驗，只要熟悉一下系統就可以獨立作業了，不用從零開始教真的對我們大大幫助」。