快訊

Google搜尋「AI模式」是什麼、怎麼啟用一次看！教你「東京購物推薦」問法超好用

高鐵寧靜車廂挨轟！史哲道歉「千錯萬錯都是我們的錯」曝3因素不設親子車廂

Whoscall新功能任務牆上線有獎！「每日簽到」30天拚抽iPhone 17、AirPods 4

聽新聞
0:00 / 0:00

還挑年紀？電子業徵助理狂收「40+履歷」 主管邀約年輕人面試哀號：全軍覆沒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名電子業主管透露，公司近日徵求「採購助理」職缺，卻意外收到大量來自40至60歲求職者的履歷，然而親自邀請20至30歲年輕人前來面試時，卻全數遭到拒絕，不禁感嘆「現在到底是怎樣啊？」 示意圖／Ingimage
一名電子業主管透露，公司近日徵求「採購助理」職缺，卻意外收到大量來自40至60歲求職者的履歷，然而親自邀請20至30歲年輕人前來面試時，卻全數遭到拒絕，不禁感嘆「現在到底是怎樣啊？」 示意圖／Ingimage

日前有網友在Threads以「人資不會告訴你的真相」為題分享職場現象，身邊一名電子業主管透露，公司近日徵求「採購助理」職缺，卻意外收到大量來自40至60歲求職者的履歷。這些應徵者不僅學歷亮眼、經驗豐富，甚至有人具碩博士學位或國外留學背景。更令人意外的是，當主管親自邀請年齡比較符合條件的20至30歲年輕人前來面試時，卻全數遭到拒絕，不禁感嘆「現在到底是怎樣啊？」

原PO指出，「這就是台灣老年化社會的現實」，年輕人選擇眾多，有企圖心者多前往大企業發展，另有不少人跑去做外送，收入還比上班族高；而中高齡族群則為了家庭經濟或生活穩定，願意屈就基層職位，但卻常遭企業以年齡為由婉拒，「這就是現在的職場現實啊」。

貼文曝光後，網友留言熱議，有人透露自己任職的公司業務職缺，連續徵人徵了3年，最後只來了兩個人，且年齡都超過40歲，完全沒有任何業務經驗，「這就是目前產業現狀，中小企業根本不會有年輕人來」。也有人批評企業「年齡歧視」仍根深柢固，「既然都有人願意做了，為什麼還要挑年紀？難道你們這些人都不會老嗎？ 」、「這就是大環境死循環，表面感覺是缺工，實際上就是公司還在用年齡挑人才」。

有網友分享親身經驗指出，公司錄用過50多歲的新員工後，發現其穩定且經驗豐富，「不用從零教起，反而提升團隊效率」、「我在基隆報關行最近來一位新人57歲，但我們很OK耶！因為有經驗，只要熟悉一下系統就可以獨立作業了，不用從零開始教真的對我們大大幫助」。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

人資 職場 電子業

相關新聞

還挑年紀？電子業徵助理狂收「40+履歷」 主管邀約年輕人面試哀號：全軍覆沒

日前有網友在Threads以「人資不會告訴你的真相」為題分享職場現象，身邊一名電子業主管透露，公司近日徵求「採購助理」職缺，卻意外收到大量來自40至60歲求職者的履歷。這些應徵者不僅學歷亮眼、經驗豐富，甚至有人具碩博士學位或國外留學背景。更令人意外的是，當主管親自邀請年齡比較符合條件的20至30歲年輕人前來面試時，卻全數遭到拒絕，不禁感嘆「現在到底是怎樣啊？」

人口老化+嬰兒潮退休效應…去年11萬人退休 創17年來最多

主計總處今天發布2024年工業及服務業受僱員工進退情形，去年因退休（含優惠退休）而離開原有職務者約11萬餘人，人數是20...

「假日急症中心」薪水誘人！連上9夜班可領36萬 醫：急診壅塞是這原因

為減輕大醫院急診壅塞問題，衛福部近期推動「假日急症中心」（Urgent Care Center, UCC）政策，將於11...

周休三日後遺症爆發！她喊這週要「上滿五天」 全網崩潰：回不去了

國慶三天連假剛結束，許多人還沉浸在放假的慵懶氛圍中，突然要連上5天班，讓不少上班族相當崩潰。對此，一名網友分享「下禮拜要上五天喔？太扯了吧！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

和台積電一樣？她不解為何「空服員」血汗卻熱門 網解答：有光環

長榮航空一名空服員抱病執勤，9月25日執行自米蘭返台航班後，身體不適就醫，15天後病逝。一名女網友發文，好奇大家都在說空服員非常辛苦，但每年航空業招考還是一堆人報名，為「夢幻職業」之一，她不解其中的原因，對此，不少網友認為跟進台積電工作的心態一樣，雖然累但薪水不低，並且外表光鮮亮麗。

高考會計壓力大！公職女想轉職服務業 過來人急勸：沒外面一半累

公務人員薪水穩定，是許多人夢寐以求的工作。一名從業1年的女會計發文，稱她雖然從事公職，薪水不錯，但每天都在做一樣的事、工作量增多、壓力變大，想轉職「服務業」，對此，不少網友紛紛勸退她，並直言：「公職再怎麼累，不及外面的一半」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。